Un fuerte choque entre una camioneta y un camión se registró este martes por la tarde en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 68, en cercanías de Gualeguaychú, y dejó como saldo un vehículo con importantes destrozos en su parte delantera, un chofer lesionado y tránsito reducido.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14, cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionaron una Ford Maverick y un camión Mercedes-Benz que transportaba artículos de bazar.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión sufrió lesiones de carácter leve, mientras que el resto de las personas involucradas no presentó heridas.

No obstante, el choque provocó importantes daños materiales, especialmente en uno de los rodados, que terminó con su parte delantera severamente afectada, publicó FM Riel.

A raíz del incidente, el tránsito en ese tramo de la Ruta 14 permanece reducido, mientras continúan las tareas y actuaciones correspondientes en el lugar.