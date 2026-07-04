La multinacional Bunge se coronó como la “campeona” de las empresas agroexportadoras argentinas en el “torneo” del primer semestre, de acuerdo con un informe difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad analizó los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y de allí determinó que la empresa de origen holandés estuvo a la cabeza del listado, superando a la estadounidense Cargill y a la china Cofco.

A mediados de 2025, Bunge cerró la compra a nivel global de la canadiense Viterra y esa fusión en Argentina terminó de formalizarse en febrero pasado, por lo que muchas de las operaciones que este año se ven en esa compañía corresponden a las que se traspasaron desde la otra multinacional.

Según la BCR, los compromisos de exportación de granos y subproductos establecidos a través de las DJVE sumaron 52,3 millones de toneladas entre enero y junio, lo que implica una caída del 19% respecto a los 64,5 millones de toneladas registrados en igual período de 2025.

“No obstante, se encuentra 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, y se constituye como el tercer volumen más elevado en el mismo período por detrás de 2025 y 2021″, indica el reporte elaborado por los investigadores Giuliana Dellamaggiore, Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada.

Con 11,6 millones de toneladas, Bunge lidera con absoluta amplitud, superando por más de 3 millones a Cargill, y por casi a doble a Cofco.

El top ten se completa con otras dos multinacionales: Louis Dreyfus Company (LDC) y la división local de Archer Daniels Midland (ADM Agro); mientras que del 6° al 10° lugar se escalonan todas las firmas de capitales nacionales: ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Agro, Commodities SA y la Unión Agrícola Avellaneda.