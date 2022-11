“Estamos convencidos que el próximo 2023 los vecinos de Gualeguaychú nos van a dar su apoyo”, afirmó. El partido está compuesto por personas de barrio, trabajadores y emprendedores que no provienen de la casta política, “gente nueva”.

“Sabemos que hay varios precandidatos en la ciudad, hemos mantenido encuentros con la mayoría de ellos, y de nuestra parte no hay egos personales ni rencores hacia nadie, ojalá se acerquen otros partidos, agrupaciones o vecinos que quieran participar en Juntos por el Cambio”

Con respecto a las Paso, dijo “las Paso son importantes, porque el vecino va a poder votar al candidato que representará a Juntos por el Cambio, y luego los demás se sumarán para trabajar codo a codo con él, al menos es la idea que nosotros estamos dispuestos a seguir. Sin Paso habrá que ponerse de acuerdo para formar un gran equipo y juntos poder hacer historia”.

En cuanto a la ciudad expresó que “cada vez hay más inseguridad, muchos arrebatos, droga en los barrios donde los vecinos tienen miedo por sus familias y por eso no se animan a denunciar, nosotros estamos dispuestos a reunir a las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces para que juntos ataquemos este flagelo y que no quede solo en palabras, no es fácil, sabemos dónde nos metemos, no somos tibios, tenemos gente capacitada y con coraje para hacerlo, sin titubear, pero es la única forma de volver a la Gualeguaychú de hace muchos años cuando se podía ir a cualquier barrio sin problemas ”, y continúa diciendo “buscamos crear trabajo genuino abriendo las puertas a empresas nuevas, para que el Estado no sea el mayor empleador, que los jóvenes aprendan que con sacrificio se puede salir adelante, que muchos pueden demostrarlo con experiencias personales. Apuntamos al trabajo, a la salud, a la seguridad y a la educación ya que son los pilares del crecimiento”.