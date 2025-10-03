La Policía de Entre Ríos intenta identificar al propietario de un vehículo volcado en Ruta 14. El hecho sucedió este viernes por la mañana. El auto estaba abandonado y sin ocupantes.

Según se informó a AHORA, el episodio sucedió alrededor de las siete de la mañana, a la altura del kilómetro 326, cerca de Chajarí, departamento Federación.

Sobre la banquinao oeste, en dirección de norte a sur, se halló un Peugeot, 206, gris, sin dominio y registrado a nombre de un hombre domiciliado en el partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento no se ha podido ubicar al propietario del auto. Intervino personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.