Según se informó, el joven es oriundo de Puerto Sánchez y fue a pescar a la costa del lado de Santa Fe. Su familia perdió comunicación con él durante la tarde y, al dirigirse al lugar, encontraron algunas pertenencias pero no su embarcación.

Ante esta situación, dieron aviso a las autoridades y Prefectura Naval Argentina comenzó a buscarlo. Solicitaron ayuda a la ciudadanía y, fundamentalmente, a pescadores de la zona para que brinden datos que puedan facilitar el hallazgo.

De acuerdo al relato de los familiares, el joven tiene 18 años recién cumplidos y, "como no conseguía trabajo, tomó esta salida laboral de salir a pescar". "No sabemos qué pasó. Él salió a recorrer el espinel y no volvió más", agregó su hermana, quien comentó que su canoa es de color verde, al igual que sus remos. "Tenía una campera de Argentina, celeste con blanco, y un jean con botas blancas. Si alguien lo ve, por favor, que lo pueda ayudar", pidió. (Fuente: AHORA)