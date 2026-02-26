Se trata de un pescador artesanal que el miércoles por la mañana salió a revisar si espinel en el kilómetro 58 del río Uruguay y nunca regresó.

Esta situación alertó a otros pescadores que diariamente realizan las mismas tareas y cuando salieron en su búsqueda, hallaron la embarcación abandonada y “vuelta de campana”, pero sin rastros del pescador.

Por estas horas, personal de los destacamentos de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay de la Prefectura Naval realizan las maniobras de búsqueda del pescador desaparecido.

Los trabajos se concentraron en el lugar donde realizaba la revisión de sus redes de pesca, además de recorrer toda la zona ribereña, pero hasta el momento han sido infructuosas esas tareas.