Por Amílcar Nani

Mediante el ingreso del proyecto de ordenanza titulado “Imposición del nombre “Plaza AMnuel Almeida” a la actual Plaza Colón”, el concejal del partido vecinalista Gualeguaychú Entre Todos introdujo el cambio de denominación al espacio público ubicado en plena Costanera, frente a los Galpones del Puerto.

El objetivo es homenajear el legado del docente, arqueólogo y uno de los mayores divulgadores científicos que tuvo la ciudad durante el siglo XX, Manuel Almeida, y la necesidad de seguir glorificando la figura del conquistador y esclavista del siglo XV Cristóbal Colón.

“Este jueves, el proyecto pasó a comisiones, así que se va a empezar a tratar la semana que viene. Es una iniciativa mía, y por supuesto que me comuniqué con la familia Almeida para pedirles autorización”, contó a Ahora ElDía el edil Luis Castillo.

“Este cambio de nombre es totalmente simbólico. Todo surgió cuando me llegó un viejo pedido para cambiar el nombre de la plaza Colón por el de Pueblo Originarios. Pero esto quedó en la nada. Me pareció una iniciativa buena, pero me parece medio genérico el nombre Pueblos Originarios. Entonces me sugirieron que sería un buen homenaje a su legado rebautizarla como Manuel Almeida”, ahondó en el tema.

Al mismo tiempo, Castillo hizo referencia a la necesidad de hacer un revisionismo histórico sobre la figura de Cristóbal Colón: “Creo que no cabe ninguna duda es que vino buscando oro pero encontró mano de obra y se transformó en el esclavizador número 1 de la época. Tan así que la reina Isabel lo manda con una tarea evangelizadora porque eran los Reyes Católicos, pero cuando se entera sobre las atrocidades que estaba haciendo es cuando le saca los títulos y los soportes, y es por eso que muere en la miseria y condenado por los reyes por esclavista. Por supuesto, después vinieron sujetos muchos peores como Hernán Cortés y los esclavizadores de México. Pero este fue el primero que se dio cuenta que había una ganancia en la mano de obra esclava. Lo que pasa es que nos vendieron un cuento tan lindo que durante 500 años nos vendieron el nombre Colón como uno para homenajear cualquier cosa, yan así que hasta hace un par de años seguíamos festejando el Día de la Raza”.

Finalmente, el concejal del vecinalismo se refirió a uno de los legados más importantes de Almeida en Gualeguaychú: “El Museo Almeida de Gualeguaychú es una de las joyas que tenemos en Gualeguaychú, y es el legado más grande que nos pudo dejar el profesor Almeida. Hoy en día, turistas y escuelas están recorriendo las instalaciones e instruyéndose sobre el pasado cultural y natural de Gualeguaychú”.

Manuel Almeida: una referencia para la ciencia en Gualeguaychú

Nació el 4 de diciembre de 1915, y en 1944 se casó con Susana Jurado y comenzó a construir su familia, pero también su legado. Egresó de la Enova, fue docente de escuelas primarias durante 20 años, de los cuales 14 los pasó siendo director de la Escuela Nº177. También enseñó Biología, Física y Actividades Prácticas en diferentes colegios secundarios.

En el estrato terciario, fue docente en la cátedra de Paleontología en el “Sedes Sapientiae” y titular de Prehistoria General y Arqueología en el Departamento de Historia del mismo Instituto.

Pero además, fue un prestigioso investigador que logró recuperar y clasificar más de 8.000 piezas (cerámicas, puntas de flecha, lanzas, arpones, etc.) pertenecientes a los pueblos originarios que habitaron la zona (Chanás y Guaraníes), actualmente reunidos en el Museo Almeida, que abrió en 1992.

Además, fue integrante de la Comisión de Estudios Hechos Históricos que editó el libre “De Gualeguaychú y su Historia”.

Entre los premios y distinciones que recibió a lo largo de su vida, se destacan el concedido en 1991 por la Municipalidad de Gualeguaychú al “Mérito a la Investigación Histórica y Arqueológica”; el premio Gente de Letras, en 1993; fue Ciudadano Ilustre en 1997 y recibió la Medalla del Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos.

Manuelo Almeida murió a los 88 años en la ciudad de Gualeguaychú el 26 de julio de 2004, dejando un legado imborrable que forma parte de la identidad de nuestra ciudad, y que sería justo y noble rebautizar con su nombre la plaza que actualmente es conocida para reconocer al primer esclavista que pisó el continente americano.