A tan sólo una semana del inicio del ciclo lectivo, comienzan a delinearse los objetivos educativos y de infraestructura para este año. Uno de los tantos desafíos que se intentará resolver es la conectividad en las instituciones de la ciudad. Al respecto, Natalia Báez, directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, contó a Ahora ElDía que “un aula moderna requiere un montón de recursos que son importantes que estén, como la conectividad, la apertura a las TICS (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el trabajo articulado con otros docentes. Desde noviembre hemos estado con referentes técnicos de Nación poniendo a punto la conectividad de las escuelas, para que puedan acceder a Internet. Se trata de dos personas que recorrieron todos los colegios del Departamento y revisaron los elementos electrónicos para que cuando las instituciones accedan a un buen servicio, todo funcione y pueda usarse. Muchos dispositivos se han deteriorado por no utilizarse. Está el caso de una institución que en el llamado ‘Carrito de Internet’ que tenían, no se dieron cuenta de que venía con un proyector y nunca lo habían usado”.

Este operativo se llevó a cabo para que, en un futuro próximo, cada establecimiento educativo de la ciudad cuente con un servicio de calidad y con las herramientas digitales necesarias para su buen uso dentro de las aulas. De hecho, de nada sirve tener una computadora sin conexión, o una conexión sin computadora, por dar un ejemplo.

La conectividad es un problema que tienen la mayoría de las escuelas en Gualeguaychú, ya que la situación de acceso que vive cada una es muy particular. Sobre esto, Báez manifestó que se encontró con una multiplicidad de situaciones: “Hay escuelas que nos hacen llegar la factura de Internet para que el Consejo General de Educación lo pague; otras tienen convenios en el marco de programas con Enersa y algunas más pagan el servicio a través de la Cooperativa. Estamos evaluando la situación particular de cada una para empezar a regularizar la situación y que todo sea homogéneo. De todas maneras, todavía no tenemos mayores precisiones sobre cómo se va a aplicar el programa de digitalización que propone el Gobierno nacional”.

En esta línea de modernización que requiere la educación y que trasciende lo meramente digital, los docentes son el recurso más importante para lograr este objetivo: “Hay que salir más del aula y crear experiencias de aprendizaje. Un buen ejemplo son las aulas móviles, que permiten que los alumnos hagan un viaje de estudios en el que pueden conocer la geografía y la cultura de otros lugares, aunque esto en escuelas públicas muchas veces es difícil por una cuestión económica”, reconoció.

Alfabetización y trabajo interniveles

La Departamental de Escuelas de Gualeguaychú todavía está a la espera de los resultados de las Pruebas Aprender que se llevaron a cabo en el nivel primario y en el último año de secundaria en 2024. Además, también se evaluó la fluidez lectora en segundo grado. Estos datos permitirán conocer cuál es la situación que enfrenta el sistema educativo local y delinear acciones.

Asimismo, Báez resaltó la necesidad de trabajar en interniveles: “Es un desafío que como departamental tenemos. Esto quiere decir, pensar en la trayectoria escolar de cada alumno de manera global, que inicia en el nivel inicial y termina en el superior, pero donde todo está conectado. En pocas palabras, se buscará fortalecer la conexión entre los diferentes niveles de educación para lograr que cuando el alumno egrese tenga una formación que haya sido progresiva y que le permita finalizar con éxito sus estudios. En cuanto al nivel secundario, el gran objetivo es crear una escuela secundaria que motive y que entusiasme. Ahí, el docente es el recurso innovador”, aseguró.

Inversiones en infraestructura

Las partidas de dinero para que las escuelas puedan atender arreglos menores son administradas por la Departamental y las prioridades son electricidad, sanitarios y accesibilidad al agua: “Todavía no sabemos el monto que vamos a recibir, el año pasado tuvimos cuatro. La idea es volver a recibir ese aporte y ojalá que sea un monto superior. Las escuelas tienen, además, una partida de bienes de insumos, pero por lo general no alcanza a cubrir lo que se necesita. La ayuda llega, el tema es que no es suficiente”, comentó Báez.

Por otra parte, durante el 2024, se lograron incorporar ocho instituciones en el marco normativo de escuelas en emergencia. Ahora, Báez espera que entren cuatro más que necesitan de una atención edilicia especial: la Escuela Nº 9 y la Nº 87 de la ciudad, una de Perdices y otra de Larroque.