Caída del 18,06% en la venta de autos usados en el mes de abril

Según últimos análisis que se estuvieron realizando, se puede ver que en este último abril del 2021, hubo ventas de autos usados por casi 128.500 unidades, lo que representa una caída aproximada del 18% con respecto al mes de marzo. En ese mes, prácticamente se habían comercializado unos 157 mil autos usados. Tomando como referencia hasta el mes de abril inclusive, se puede ver con claridad que se llega casi a las 543.000 transferencias de vehículos que no son cero kilómetro. Si bien no es una de las mejores situaciones que tienen los comerciantes de estos autos, tampoco se trata de algo negativo, ya que pueden hablar de un crecimiento de casi el 40% de forma cuatrimestral con respecto a lo que fue el 2020. En el mes de abril indican los especialistas que se pudo ver una reducción importante de ventas, por diversas razones claro. Lo que dicen es que en dicho mes los autos usados tuvieron subas en sus precios por cerca del 2%. Eso generó también que haya menos demanda pero mucha más oferta, es decir, que más personas quieran vender su auto usado.

Con todas estas cuestiones que suceden en cuanto a los precios, muchos de ellos ligados a la subida de la cotización del dólar, los usuarios claro que buscan otras alternativas para poder tener un vehículo. Así las cosas es que aumentan las consultas acerca de si hay planes de auto usado convenientes o no, o si sólo hay para los que son cero kilómetro. Analizando opiniones de especialistas en el tema, podemos decir que planes en la modalidad de ahorro para autos que no sean nuevos, no hay que sean confiables y en donde no existan los engaños. Por ende, si se quiere adquirir un auto usado, la mejor alternativa que se va a tener será acudir a una concesionaria que tenga convenios con entidades bancarias y optar por un crédito prendario que cuente con tasa fija.

Dentro de los autos más vendidos en los últimos meses se ubican los modelos Volkswagen Gol y el Gol Trend con aproximadamente 8000 ventas, detrás se ubica el Chevrolet Corsa y Classic con 4720 unidades, la camioneta Toyota Hilux con 3796 operaciones, el Renault Clio con 3402, el Ford Fiesta con 2915, entre otros. Sin dudas que con el paso de los días el mercado de autos usados se irá acomodando, siempre de acuerdo a las coyunturas económicas que puedan ir sucediendo.