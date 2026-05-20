Desde el Municipio confirmaron a Ahora ElDía que la licenciada Diana Visconti ya no estará al frente de la Dirección de Habilitaciones.

Quien tomará su lugar será Juan Galli, que hasta el momento estaba a cargo del Cementerio Norte.

La Dirección de Habilitaciones había logrado en 2024, de acuerdo a datos brindados a este medio, que crecieran más del 200% las habilitaciones comerciales y de eventos.

La regularización de los hospedajes turísticos es una de las metas de la gestión en su camino de “orden”. De acuerdo a declaraciones de la ex responsable de Habilitaciones, “el 90% de los alojamientos de la ciudad son informales”, (datos de enero 2025). Visconti había subrayado que la prioridad de la gestión es simplificar los trámites para todas las instituciones y ciudadanos.

Otro de los grandes desafíos encarados por el área, en conjunto con Desarrollo Humano, es la adecuación y habilitación de las residencia para adultos mayores. Con la asunción de Galli, todos estos objetivos estarán a su cargo.