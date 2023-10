Camila Ronconi es abogada, y actual responsable de la Dirección de Ambiente de la ciudad y se presenta como candidata a viceintendenta. Sobre cómo vive la previa a las urnas, Ronconi manifestó que “muy bien, con intensidad, son días muy agitados de agendas muy apretadas. Arrancamos desde el 20 de junio cuando invitamos a la comunidad abiertamente para saber cuáles eran las necesidades de Gualeguaychú”.

En lo que respecta a las impugnaciones a Mauricio Davico y la decisión de la justicia, la candidata expresó: “Particularmente lo seguí por los medios, porque nosotros no presentamos impugnaciones, pero si me parece una lástima que se habló mucho de si él podía o no podía competir, y nos sacó de poder hablar de las propuestas y de debatir”.

“Yo soy abogada, leo y la ley está muy clara, pero no voy a entrar en eso, nosotros respetamos la justicia, y ahora nos permite saber quién es el candidato, y que la ciudadanía pueda comparar, nosotros nos hemos dedicado a hablar de las propuestas. Gualeguaychú ha sido transformada y que nos demandan mayor presencia. Nos dicen que vayamos por más. Hoy están en pugna tres modelos políticos, si más estado o menos”.

Sin embargo, Ronconi fue dura con la gestión que se ha dado en Pueblo Belgrano : “Está a las claras con ver las gestiones y qué concepciones tiene, hoy los líquidos cloacales de Pueblo Belgrano están yendo a parar a los campos de vecinos, y a mí por ser Directora de Ambiente me han citado, incluso hay una condena”.

“Además, los vecinos de Pueblo Belgrano demandan la cuestión de salud y tienen una ambulancia que no han puesto en movimiento, y han tardado 7 años en poner un jardín, y eso habla de una cuestión clara”.

En tanto, sobre Andrés Romero, dijo: “Yo no lo conozco casi nada, y una cosa es opinar y otra gestionar, yo veo mucho desconocimiento del trabajo en el municipio, tiene mucho desconocimiento de las necesidades de los vecinos”.

Por otra parte, Ronconi se refirió al trabajo que están haciendo y aseveró que no están especulando con ninguna encuesta: “Queremos hablar con los vecinos y ver realmente qué necesitan, y te piden que quieren cosas concretas. Nunca hemos dicho nada que no se ha cumplido, solo hay una que es la construcción de un nuevo puente. Nosotros siempre que hacemos las cosas, las hacemos con todas las de la ley. Queremos que Gualeguaychú siga creciendo, y también la mejora para todos los gualeguaychuenses”.

En torno a la inseguridad, Ronconi señaló que “en 2018 ayudamos a construir una comisaria en el barrio Anhelado Sueño, tenemos un anillo de seguridad, y la cuestión delictiva en nuestra ciudad tiene que ver con las problemáticas de las drogas. Nosotros creemos que es un tema que además de las fuerzas, también hay que fortalecer el anillo, poner más garitas. El tema del consumo de sustancias es de todos los sectores sociales”.

Y agregó: “No tenemos ningún miembro en nuestro equipo que haya estado involucrado en las drogas, no así otros equipos. Uno si tiene oportunidades de vida no cae en el consumo de drogas”.

Finalmente, Ronconi adelantó: “Creo que puede ser una elección pareja, pero lo que tenemos es muchas ganas de trabajar por nuestra ciudad, y queremos que este 22 de octubre elijan a Martin Piaggio”.