Tras la conclusión de la concesionaria de la empresa Caminos del Río Uruguay sobre las rutas nacionales 12, 14 y 174, se informó que será el Estado Nacional quien asuma dicha responsabilidad. Las tareas que esto requiere estarán a cargo de Corredores Viales, una empresa vinculada a Vialidad Nacional.

Así lo confirmó el titular de Vialidad en Entre Ríos, Daniel Koch, a LT 15 Radio del Litoral. “A partir de la finalización de la concesión, el Estado ha dispuesto el traspaso se haga a través de Corredores, que es una empresa que tiene el Estado. Uno cree que ha logrado el objetivo de interrumpir una sucesión de hechos que se venía dando desde la década de 1990 donde se venía renovando una concesión que, a nuestro parecer, no era lo mejor ni para el usuario ni para el Estado. Creemos que podemos tener la posibilidad de mejorar la prestación de las rutas 14, 12 y el viaducto Rosario-Victoria”, dijo.

Es por esto que al finalizar el contrato no se renovará ni extenderá el acuerdo por el visto negativo de Vialidad ante la falta de obras y mantenimiento en la autopista del Mercosur y el viaducto que une Victoria con Rosario.

Se trata de las principales vías troncales que atraviesan el Litoral y uno de los tramos centrales de la circulación de mercaderías y personas entre Argentina y sus países limítrofes.

“Se tomó la decisión y va a quedar a cargo de Corredores Viales, que es una empresa del Estado creada en Vialidad para recepcionar todos los peajes que vencen en las rutas nacionales”, confió Koch.

Por esto mismo, Corredores Viales administrará toda la traza de la ruta nacional 12, la 14 en Entre Ríos, Corrientes y parte de Misiones y también asume el tramo de la ruta nacional 174 que es el puente de Victoria y Rosario.

Además, agregó que el Ministro de Transporte, Diego Giuliano, “ya firmó el decreto para que pase al Estado finalizada la concesión” y también apuntó que “Corredores es una empresa hermana de Vialidad, que va absorbiendo todas las concesiones a medida que terminan”.

Por otro lado, hizo mención respecto a los trabajos inmediatos que se deberían hacer sobre cada ruta, dejando en claro que no se puede saltear ningún paso legal para que la nueva empresa comience sus labores. “Desde el distrito Entre Ríos hemos venido preparando distintos proyectos que acercamos para el tema del llamado a licitación. Pero es un tema que no le corresponde al distrito, el cómo va a ser el traspaso, de qué forma. La semana próxima tenemos una reunión donde nos indicarán si tenemos que realizar una tarea de colaboración en el mientras tanto teniendo en cuenta que el traspaso se da de forma progresiva”, señaló Koch.

Además, ante alguna duda que pueda surgir, el representante en la provincia de Vialidad Nacional dejó en claro que se va a garantizar que los empleados que están trabajando van a mantener su lugar.

“Nunca hubo intenciones en contra de la empresa, siempre se dijo que si el negocio no les servía tenían la posibilidad de interrumpir el contrato. Ahora, durante muchísimos años esto les ha sido redituable sino no habrían estado al frente desde los ’90. Pero en esta gestión, no visualizamos la obligación que tenían de invertir el dinero que cobraban por peaje”, comentó sobre el deterioro que ha tenido el vínculo entre Caminos del Río Uruguay y el Estado en los últimos años que se ha reflejado en el pésimo estado en el cual han ido quedando las rutas.

Finalmente, volvió a remarcar que el traspaso a la nueva concesión será de manera progresiva sin darse de un día para el otro por lo que no hay una fecha precisa de cuándo comienza la nueva gestión pero sí que se trabaja para que se dé lo antes posible.

Multas a la concesionaria

La Dirección Nacional de Vialidad sancionó, en octubre de 2022, a Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, conocida como la Autopista del Mercosur, por infracciones al contrato y la multó en $ 8 millones, con lo cual acumuló 43 sanciones por más de $ 445,48 millones en los últimos 14 meses.

Así lo hizo a través de la Resolución 1926/2022 publicada en el Boletín Oficial.

En los considerandos, se señala que Caminos del Río Uruguay incumplió las obligaciones contractuales referidas a las «mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración» previstas en la concesión.