Como cada año, el inicio de un nuevo ciclo lectivo supone un gasto extra para las familias que deben equipar de mochilas, uniformes y útiles escolares a sus hijos. Esta vez, el costo de la canasta escolar registró subas que, en promedio, se mantuvieron por debajo de la inflación interanual de 32,41%. Sin embargo, algunos artículos como el lápiz negro grafito, la regla de acrílico de 20cm y las gomas de borrar lápiz-tinta tuvieron aumentos del 77%, 35% y 67%, respectivamente.



Los datos se desprenden de un relevamiento a nivel país realizado por la consultora Focus Market. Según indica el reporte, una lista de 20 útiles para Primaria -que incluye una mochila básica- tendría hoy un costo aproximado de $63.636, lo cual representa un aumento del 12% con respecto a los mismos productos que en el año 2025 sumaban $56.265. En tanto, un combo completo de 28 útiles de Secundaria presentaría un aumento interanual del 26%, con un valor total de $68.593, frente a un valor de $54.675 en 2025.

Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora, los aumentos inferiores a la inflación interanual se explican “por un mayor nivel de oferta, impulsado por el ingreso de productos importados, elevados stocks en comercios y un contexto de fuerte competencia, factores que están conteniendo los precios en este segmento”.

Y aclaró: “En el detalle por nivel educativo, se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como lapiceras, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos”.

Un caso particular fue el de las mochilas, que no sólo mantuvieron en general su valor sino que, en algunos casos, bajaron de precio entre un 2% y un 5%.

Para indagar cómo se reflejan esos indicadores en Gualeguaychú, Ahora ElDía recorrió distintas librerías del centro de la ciudad y consultó a sus dueños acerca de los cambios en los precios de un año a otro y las conductas de consumo de sus clientes.



“Muchos artículos cuestan lo mismo que el año pasado, y algunos incluso menos. Son muy pocos los que han aumentado, como el papel. Ha habido subas, pero no son una locura si las comparamos con los impuestos, por ejemplo”, indicaron en Impresión al Litoral. Desde Librería Andrade, por su parte, coincidieron en que “los precios no cambiaron demasiado y hubo productos que bajaron hasta un 20% menos en relación a la temporada anterior”. También estuvieron de acuerdo en este punto las dueñas de Al Compás y de la librería y juguetería Miguelito.



Desde Impresión al Litoral, señalaron que, aunque los niveles de consumo de sus clientes son similares a los de cada año en esta misma fecha, “muchos compran todo nuevo en los primeros años de escuela de sus hijos, pero después van reciclando los útiles”. En cuanto a la enorme brecha de precios que presenta cada producto, indicaron a modo de referencia que el valor de una mochila puede ir “de los $20.000 hasta los $330.000”. Algo similar ocurre con las cartucheras: “hay algunas de $4.100 pesos y otras que llegan a valer $58.000”, ejemplificaron. En este último caso, se trata de productos con licencias originales para utilizar la imagen de superhéroes, dibujos animados y otros personajes populares entre los chicos.





“Siempre pasó que los chicos buscan un personaje o una temática, o quieren que su cartuchera sea de tal manera. Eso no cambia demasiado. Pero como las licencias de las marcas registradas son caras, recorren toda la ciudad buscando el producto que tenga ese personaje y sea más barato”, aportaron desde Miguelito.



En cuanto a las estrategias de compra de los clientes, en la librería Al Compás, cercana a las escuelas del Club Juventud Unida y de Nuestra Sagrada Familia, comentaron que desde la pandemia hubo una caída en la compra de algunos ítems, como mochilas, debido al crecimiento que ha tenido la modalidad de compra y envío de productos online.



Por su parte, desde Miguelito advirtieron que la competencia se ha incrementado notoriamente al interior del rubro en la ciudad: “Hoy por hoy, hay comercios estacionales, que cambian la vidriera según el momento del año. Ahora, son librería, y después tendrán productos para el Día del Padre o juguetes para el Día del Niño, por ejemplo. En las redes sociales se ve que hay quienes venden productos en sus casas. Y también se compra mucho por internet”.



Sin embargo, más allá de la búsqueda de opciones económicas o de lugares alternativos, padres y madres muchas veces optan por pagar lo que haga falta para que sus hijos tengan los útiles que deseen. Así lo indicaron los comercios consultados, asegurando que siempre están quienes eligen las primeras marcas.



“Hay quienes siguen pidiendo la calidad. Clientes que vienen a comprar hojas y llevan las mejores, las que traen el refuerzo; y cuando vienen con un hijo y este quiere una cartuchera que sale cuatro veces más cara que otra por la temática que trae, la llevan igual”, contaron en Librería Andrade.



Y ejemplificaron: “Este año terminamos vendiendo primero las cartucheras y mochilas más caras. Teníamos una línea de cartucheras de $45.000 pesos y otras de $6.000 o $7.000. De las primeras no nos quedó ninguna y a las más baratas no las hemos terminado de vender. Los padres terminan cediendo a darle el gusto a sus hijos, y buscan la forma de pagarlo. Quizá ahorran en otras cosas, pero lo compran”.

En otro orden de cosas, una particularidad que observaron en esta librería es que, habitualmente, muchos solían adelantar las compras escolares, pero este año fue totalmente al revés: “Se dejó todo para último momento. Hasta esta semana veníamos muy tranquilos y ahora no damos abasto con tantos clientes”. La misma postal se repite en las distintas librerías de la ciudad, en las que a lo largo de esta semana se pudieron notar colas de clientes esperando a entrar o incluso esperando que abra el local.

Consultados por las causas de este fenómeno, indicaron: “Hay quienes no se apuran a comprar ya que los precios siguen siendo más o menos los mismos. Otros padres, por ejemplo, dividen sus gastos: un mes compran zapatos, otro los útiles, y así sucesivamente. También ocurre que las personas reciclaron mucho todo lo que les quedó del año pasado. Compran sólo lo que necesitan puntualmente”.



Reforzarán la Asignación por Ayuda Escolar Anual



Esta semana, el Gobierno nacional oficializó la implementación de un refuerzo adicional y excepcional que se abonará junto con la Asignación por Ayuda Escolar Anual en marzo de 2026. La decisión apunta a sostener los ingresos de las familias frente a los gastos que implica el comienzo de clases.

La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según lo dispuesto, el refuerzo consistirá en el pago de la suma necesaria para que cada beneficiario alcance un mínimo de $85.000 por hijo. En los casos en que el monto habitual de la ayuda escolar sea inferior a esa cifra, el Estado abonará la diferencia correspondiente. Si la prestación ya iguala o supera ese valor, no habrá complemento adicional. El objetivo del refuerzo es asegurar que los beneficiarios no perciban una suma inferior a la abonada en marzo de 2025 y sostener el poder adquisitivo en el actual contexto económico.

La Ayuda Escolar Anual se paga cada mes de marzo e incluye a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la AUH, beneficiarios del SIPA y distintas pensiones. El beneficio alcanza a: niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive que acrediten condición de alumno regular; estudiantes que concurran a establecimientos educativos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial; hijos con discapacidad, sin límite etario, con escolaridad certificada.

A su vez, la Anses mantiene límites de ingresos para determinar el acceso a las asignaciones familiares. Para no quedar excluidos del cobro, los valores máximos a tener en cuenta son: un tope de Ingreso del Grupo Familiar de $5.292.758; y un tope por integrante del grupo familiar de $2.646.379. Por otra parte, la normativa también precisa que si uno de los integrantes percibe un ingreso superior a $2.722.595, el grupo familiar queda excluido del cobro. En el caso de hijos con discapacidad, no se aplican restricciones de ingresos.

Cabe recordar que desde marzo de 2026 las asignaciones familiares se actualizan con un incremento del 2,88% por movilidad mensual, en línea con el índice de inflación informado por el Indec. Con esta suba, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $132.814 por hijo, y a $172.659 para quienes residan en la Zona 1. Los mismos importes aplican para la Asignación por Embarazo.