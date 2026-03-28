Se desarrollaron los dos primeros de un total de cuatro encuentros dedicados a residentes y profesionales interesados de la institución.

El 20 y 27 de marzo en el Auditorio del Hospital Centenario, se llevaron adelante los dos primeros encuentros de una destacada capacitación en Metodología de la Investigación. La misma, que es organizada por el Comité de Docencia e Investigación, tuvo una gran concurrencia tanto presencial como virtual.

La capacitación cuenta con la disertación de la Dra. Elisa Fernanda Naef, kinesióloga y docente de la UNER, de una extensa trayectoria académica, y que cuenta con una Maestría en Metodología de la investigación.

Al respecto, quien estuvo presente en la puesta en marcha de estos encuentros, la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins destacó que “la capacitación en investigación dentro de un hospital representa un pilar estratégico para mejorar la calidad asistencial, fortalecer la toma de decisiones y promover el desarrollo institucional”.

“La capacitación en investigación favorece el pensamiento crítico mediante el cual los profesionales adquieren herramientas para analizar la evidencia científica, cuestionar prácticas y tomar decisiones fundamentadas, evitando la repetición de conductas no evaluadas o desactualizadas”, resaltó Martins, quien valoró que “también contribuye al desarrollo profesional y motivacional del equipo de salud. La posibilidad de participar en proyectos de investigación, publicar trabajos o presentar resultados en congresos genera sentido de pertenencia, reconocimiento y crecimiento académico”.

Asimismo, sostuvo que fortalece la gestión sanitaria, ya que los datos obtenidos mediante investigaciones permiten planificar estrategias en salud.

“Consideramos que capacitar en investigación no solo forma profesionales más completos, sino que transforma al hospital en una institución más eficiente, innovadora y centrada en la calidad del cuidado”, concluyó Martins.

El ciclo de encuentros continuará el próximo 10 y 17 de abril, en el Auditorio del Hospital Centenario.