Las estadísticas globales muestran cuán importante es profesionalizar la gestión de las empresas de transporte y logística: según informes de la IRU (Unión Internacional de Transporte por Carretera por su sigla en inglés), la falta de personal capacitado y la ineficiencia en la gestión de flotas pueden elevar los costos operativos hasta en un 25%.

Para una actividad que mayoritariamente está en manos de pymes familiares, el gran desafío actual es cómo pasar de una gestión basada en el "día a día" a una estrategia profesional que asegure el futuro.

Para responder a ese dilema, la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) lanzaron la Diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte. Una propuesta 100% virtual y flexible, diseñada específicamente para quienes ya están o buscan sumarse a un sector que genera el 4% del empleo total en la Argentina.

"La capacitación es una herramienta central para mejorar la competitividad", explica Sergio Ruppel, Presidente de FPT y empresario del transporte, quien agrega que en un rubro donde la demanda de personal calificado supera ampliamente a la oferta, profesionalizar los mandos medios y el relevo generacional no es solo un deseo sino una necesidad.

Un salto de calidad sin barreras

Uno de los puntos más disruptivos de esta formación es su accesibilidad. "No se necesita título secundario; solo una computadora, conexión a internet y ganas de aprender", explica Noelia Kirof, del Departamento Académico de la FPT.

El programa de la Diplomatura fue diseñado para ser flexible y asincrónico, permitiendo que quienes ya trabajan en el rubro puedan cursar a su propio ritmo, desde cualquier punto del país.

De los costos al marketing: una visión 360°

El plan de estudios está organizado en seis asignaturas troncales, que abordan contenidos clave como administración, economía, contabilidad de costos, logística integral, normativa del transporte y seguridad vial. A ello se suman talleres y seminarios orientados a trasladar los conceptos a la práctica cotidiana de las empresas.

La currícula incluye además temáticas sensibles para la operación diaria, como gestión de flotas, mantenimiento, depósitos, recursos humanos, análisis de procesos y costos, así como el rol estratégico del transporte dentro de la estructura empresarial.

El programa no busca solo enseñar técnica, sino transformar la mentalidad del negocio. Para Hernán Vigier, Director Académico de la FPT, la meta es clara: "Brindar una mirada integral que permita comprender al transporte como un eslabón central de la cadena de valor".

Al terminar, los egresados no solo dominan la normativa y los procesos, sino que se convierten en piezas estratégicas para la toma de decisiones.