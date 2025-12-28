La ONG Capullos, Asociación de Ayuda al Recién Nacido, presentó su balance anual correspondiente al período que culminó el 30 de junio pasado, con inversiones que superaron los 18 millones de pesos destinados exclusivamente al servicio de Neonatología del Hospital Centenario. A esto se suman más de 14 millones de pesos invertidos en el segundo semestre del año en curso.

Durante el último ejercicio, la organización destinó $7.885.000 en equipos médicos, $3.739.091 en medicamentos y artículos específicos, y $6.651.275 en mantenimiento y reparación de equipamiento existente. Entre las adquisiciones más destacadas figuran dos bombas de extracción de leche con sus respectivos kits y la reparación de otras dos, un aire acondicionado para la sala de neonatología, agujas percutáneas para prematuros, el arreglo de un secarropa y la compra de artículos para uso de las mamás que permanecen internadas junto a sus bebés, y material para realizar repisas de madera.

Durante el segundo semestre del año compró paneles de gases medicinales, una batería para el ecógrafo, un monitor multiparamétrico y material para renovar completamente la instalación eléctrica del servicio. Además, entregó agujas percutáneas y artículos de perfumería para bebes. Por otro lado, adquirió vajillas y manteles para alquilar, un aire acondicionado para la sede de "Santa Rita" (entidad que presta el espacio donde funciona Capullos) y pintaron el frente de la sede.

Un logro especial fue la gestión ante la Fundación Banco Galicia, que resultó en la donación de una servocuna y dos laringoscopios valuados en 20 millones de pesos. Además, financió el 50% del curso de capacitación en RCP para recién nacidos de dos enfermeras del servicio.

Una historia de compromiso

La iniciativa de crear Capullos surgió del doctor Carlos María Alazard, entonces jefe del servicio de Neonatología, quien el 4 de mayo de 1977 convocó a un grupo de mujeres para acompañar a los recién nacidos con complicaciones y a sus familias. Desde entonces, la ONG ha mantenido un trabajo voluntario, constante y eficaz que le ha valido el respeto y la estimación de toda la comunidad.

"Todo suma, lo que sea. Porque la tarea no cesa", expresan desde la institución, haciendo eco de la frase de la intelectual nicaragüense Gioconda Belli: "La solidaridad es la ternura de los pueblos".

En 2017, al cumplir cuatro décadas de trayectoria, Capullos recibió la "Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento", la más alta distinción que entrega el Senado de la Nación. En la oportunidad se destacó la labor de la organización como "Orgullo de Gualeguaychú".

Durante el último año, Capullos mantuvo una activa presencia en diversos eventos de la ciudad. Participó en la Feria Binacional del Libro con un stand promocional, estuvo presente en las ediciones 131° y 132° de la Exposición de Ganadería, Industria y Comercio (donde recibió una mención especial), y organizó la Gala Lírica "Mercedes en Concierto" en el Teatro Gualeguaychú.

También recibió colaboraciones de eventos como la fiesta "Why Not", desfiles de moda organizados por la estilista Paola Salvatori, y una donación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos que permitió ampliar el stock de vajilla para alquiler.

La entidad participó además en la "Semana de la Prematurez" y en el remate de semen de toros realizado en la Sociedad Rural local.

El servicio de vajillas: motor económico

El alquiler de vajillas para eventos se ha consolidado como la principal fuente de ingresos de Capullos, complementado por las cuotas societarias, aportes solidarios y la realización de diferentes actividades. Este servicio, reconocido por su calidad, se ha convertido en una marca registrada en la región.

La actual comisión está integrada por Adriana Campbell (Presidenta); Marcela Abramzon (Secretaria); Mariana Esnaola (Tesorera); María Gabriela Melchiori, María José Chevalier y Marcela Lerner (Vocales Titulares); Marta González, Nora Ronconi y María Laura Muela (Vocales Suplentes); y Ester Greissing, Silvina Luppo y Claudia Torrusio (Revisoras de Cuentas).

La sede de la entidad funciona en Corrientes 80, con atención los lunes de 14 a 16 horas y los jueves de 9 a 11 horas. Para contactos: (3446) 643558 / 645613.

Capullos continúa con sus campañas permanentes para sumar voluntades, ya sea con aportes económicos, tiempo o dedicación, manteniendo vivo el espíritu solidario que caracteriza a Gualeguaychú y su gente.