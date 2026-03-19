El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la aceleración de la inflación que se registró en los últimos meses y, al mismo tiempo, reafirmó que el Gobierno no saldrá al mercado internacional para colocar deuda, mientras que explicó que en los próximos meses anunciará nuevas vías de financiamiento alternativo para afrontar los vencimientos de capital de la deuda externa.

Durante su intervención en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario nacional puso énfasis en la búsqueda de opciones que permitan reducir costos y consolidar la estabilidad fiscal. En el plano de la política monetaria, y luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, Caputo remarcó que la dinámica inflacionaria depende de la oferta y la demanda de pesos. Aunque aseguró que, en la medida en que Argentina haga las cosas bien, “más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver”.

“Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos siete, ocho meses. Hoy por hoy, la mayoría de los argentinos entiende que la inflación es un fenómeno monetario que se da por un desbalance en el mercado monetario, ese desbalance se puede dar por un aumento en la oferta de pesos, por una caída de la demanda o por una combinación de las dos. Uno, como policy maker, puede controlar la oferta, que es lo que hacemos nosotros, pero nosotros no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, señaló.

El ministro vinculó la aceleración de precios reciente con la recomposición de precios relativos, especialmente en los bienes regulados y en la carne. “Estamos en un proceso de recomposición de precios relativos y tuvimos que subir regulados más de lo que se venía haciendo, tuvo un impacto, la carne tuvo un impacto fuertísimo, pero es algo puntual, la carne no va a seguir subiendo 8% todos los meses. Ya está, a partir de ahora deberíamos volver a un proceso de desinflación y en cuánto tiempo se llegará a los umbrales de que empezamos con cero, esperemos que sea pronto”, argumentó Caputo, quien sostuvo que el fenómeno inflacionario responde a factores específicos que tienden a corregirse

También se refirió a la percepción social y el escepticismo ante la economía argentina. “Hoy es casi más difícil lidiar con escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con nuestra economía. La economía está tremendamente en orden, pero hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, es descriptivo, el daño económico y psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, manifestó.

Fuente: Infobae