La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner. La medida también alcanzó al recurso interpuesto por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Los recurrentes buscaban cuestionar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2, dictada el 14 de septiembre de este año, la cual había rechazado las reposiciones contra el decreto del 26 de agosto. Los hijos de la expresidenta Cristina Kirchner pretendían suspender el trámite del incidente de ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera la queja vinculada con el decomiso.

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Por su parte, las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habían cuestionado que se difiriera su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad. Sin embargo, la Sala IV determinó que los recursos eran formalmente inadmisibles al considerar que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva, ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite.

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La Cámara destacó que los recurrentes no demostraron un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior. Asimismo, el tribunal subrayó que las cuestiones planteadas no fueron resueltas de forma definitiva, sino que su tratamiento fue diferido para una oportunidad procesal correspondiente.

De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, cuyo monto actualizado asciende a alrededor de 685.000 millones de pesos.

Fuente: Agencia NA