La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) emitió recientemente una circular que solicita a las direcciones departamentales la evaluación de los centros educativos y sus respectivas plazas docentes. El objetivo, según establece el texto oficial, es avanzar en un proceso de “refuncionalización”. Esta disposición ya tiene un impacto concreto en Gualeguaychú, donde se encuentran bajo análisis cuatro centros educativos (El Nº 124, Nº386, Nº 388 y el Centro Comunitario 1), lo que generó un cruce de posturas entre Agmer y las autoridades educativas.

Estos centros educativos son espacios que brindan educación primaria a personas jóvenes y adultas que, por diversas circunstancias, no pudieron concluir sus estudios dentro del sistema tradicional. Funcionan con docentes de nivel primario, en general a cargo de grupos plurigrado, y se ubican en edificios escolares o comunitarios. Además de los contenidos curriculares, muchos de ellos incorporan talleres de oficios, como cocina o huerta, en los que los estudiantes adquieren herramientas laborales.

Natalia Zucol, secretaria general de Agmer Gualeguaychú, expresó en diálogo con Ahora ElDía su rechazo a la medida y aseguró que, lejos de una reorganización, lo que está ocurriendo es un cierre de espacios educativos. “Lo que podemos corroborar es el cierre de esas plazas. La circular dice ‘cese al 30 de junio’. No es una refuncionalización, sino un cese”, afirmó. La dirigente explicó que esta decisión implica la desvinculación inmediata de docentes que habían optado por esos cargos para todo el año, sin una propuesta alternativa de reubicación ni para ellos ni para sus alumnos.

Según el relevamiento gremial, hay al menos dos centros afectados que funcionan en el CIC Perigan, con una matrícula de 12 estudiantes. “Estas personas eligieron terminar su primaria y de un día para otro se quedan sin clases. Si se quisiera reorganizar, tendría que hacerse durante el receso, no a mitad de año. Es una falta total de respeto tanto para los docentes como para los alumnos”, aseguró Zucol. Y agregó: “Este es uno entre otros recortes de presupuesto. También despidieron a los OP, que son el nexo entre el Plan Provincial de Alfabetización y las escuelas. A muchos no sólo les cortaron el contrato, sino que ni siquiera les van a pagar los meses que ya trabajaron. Esta medida pone en evidencia una contradicción entre el discurso oficial y las decisiones concretas: por un lado, promocionan el plan de alfabetización, y por el otro, desarman los equipos que lo sostienen”, señaló.

Por su parte, también en diálogo con Ahora ElDía, la directora Departamental de Escuelas, Natalia Báez, explicó que la circular no ordena un cierre, sino una evaluación con miras a una mejor asignación de los recursos disponibles. “Lo que surge es la necesidad de optimizar y refuncionalizar, en este caso plazas docentes interinas. No hay una necesidad de cerrar centros”, aseguró.

Báez enmarcó la medida en un contexto provincial de escasez de recursos materiales y humanos, y explicó que el proceso forma parte de una gestión basada “en evidencia”, uno de los ejes del proyecto pedagógico del CGE. Asimismo, explicó que el objetivo es revisar si algunos maestros podrían estar asignados en espacios donde resulten más operativos o útiles en función de las trayectorias educativas. Como ejemplo concreto mencionó que, en Gualeguaychú, existen dos instituciones en las que funcionan cuatro centros educativos, es decir, dos por edificio y en el mismo horario: “Me parece lógico preguntarnos qué tan funcional es tener dos centros en un mismo edificio”.

La funcionaria enfatizó que el proceso de evaluación no tiene por objetivo afectar derechos ni perjudicar a las comunidades. “No leo ningún tipo de animosidad en ninguna decisión tomada por la Dirección de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. Estamos trabajando en una evaluación seria, a conciencia, basada en el plan educativo provincial, pero sobre todo en el cuidado de las trayectorias de los estudiantes”.

Ante las versiones sobre posibles ceses, Báez aclaró que las plazas involucradas son interinas —no titulares— y que el resultado de la evaluación podría incluir reubicaciones. “¿Es posible que el cese de una plaza desafecte a un docente de un centro educativo? Sí. Eso no significa indefectiblemente que se quede sin trabajo”. En ese sentido, detalló que la decisión final la tomará el CGE y la Dirección de Jóvenes y Adultos, pero que su prioridad es que no haya estudiantes excluidos: “Asumo el compromiso de que ningún estudiante inscrito hoy en un centro educativo se va a quedar sin la posibilidad del cursado, incluso en el lugar en el que eligió formarse”, afirmó.

Consultada sobre la posición de Agmer, Báez señaló que no hubo contacto directo para dialogar sobre la medida. “No se acercaron a hablar conmigo. Recibí una nota del gremio en la que se me insta a abstenerme de cumplir con lo solicitado por la Dirección de Jóvenes y Adultos, pero más allá de eso, no tengo información directa sobre lo que han planteado públicamente”, comentó.

Desde Agmer, en tanto, advirtieron que la medida genera una fuerte inestabilidad laboral y educativa. “Los docentes hoy se quedan sin trabajo y los estudiantes, sin espacio de aprendizaje. Esto vulnera un derecho social, como es el derecho a la educación”, expresó Zucol.