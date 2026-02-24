La Justicia comercial decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa productora de yogures y postres bajo licencia de SanCor Cooperativas Unidas Ltda.. La decisión, adoptada tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2024, marca el final de un proceso de deterioro que se extendió por más de dos años.

El cierre impacta de lleno en alrededor de 400 trabajadores que se desempeñaban en sus dos principales plantas: Arenaza, en el partido bonaerense de Lincoln, y Monte Cristo, en Córdoba. Muchas de esas familias acumulaban décadas de antigüedad desde la etapa en que las instalaciones pertenecían a SanCor.

ARSA había nacido en 2016, cuando adquirió la división de productos refrigerados de SanCor por unos 100 millones de dólares. En 2019 pasó a manos de inversores vinculados al Grupo Vicentin y al fondo BAF Capital, con la promesa de modernizar la operación y sostener marcas tradicionales del mercado.

Sin embargo, la situación financiera se agravó con deudas crecientes, atrasos salariales y suspensiones reiteradas. Hace dos años y medio, la gestión fue transferida a la firma venezolana Maralac S.A., pero el escenario no logró revertirse y en abril de 2024 se solicitó la apertura del concurso preventivo.

La compañía elaboraba productos emblemáticos como Yogs, Primeros Sabores y clásicos postres y flanes que durante décadas ocuparon un lugar en la mesa de los argentinos. La paralización de la producción no solo afecta a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y economías locales vinculadas a la actividad láctea.

Desde la empresa atribuyeron la quiebra al contexto económico nacional, marcado por la caída del consumo, la inflación y el aumento del costo de la leche cruda, además de políticas de control de precios. No obstante, referentes del sector señalan problemas estructurales y de gestión que habrían profundizado la crisis.

La liquidación fue ordenada por el Juzgado Comercial N.º 29, a cargo del juez Federico Güerri, que dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de fondos. Con esta decisión, se cierra un capítulo para una firma que supo ser parte central de la industria láctea argentina y deja al sector enfrentando un nuevo golpe en un escenario ya complejo.

¿Por qué quebró la histórica fábrica?

La empresa atribuyó su colapso a la “situación general de la economía argentina”: caída del consumo, inflación galopante, encarecimiento de materia prima (leche cruda), subas salariales, devaluaciones. También apuntan a las políticas de control de precios, como el programa Precios Justos implementado en agosto de 2023 por el gobierno anterior.

Cortes de energía por falta de pago y paralización de plantas en 2024 agravaron el panorama, con trabajadores denunciando incumplimientos ante el sindicato Atilra.

Sin embargo, voces del sector lácteo apuntan a una gestión ineficiente y posiblemente fraudulenta, publicó El Cronista. Expertos destacan que el concurso no se tramitó de forma transparente y que los problemas de ARSA no se limitan a la coyuntura: sobreoferta de leche, restricciones a exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos erosionan a pymes como esta.

El fracaso en vender la empresa, bloqueado por causas judiciales de Vicentin, selló su destino.

400 empleados fueron despedidos

El golpe más severo afecta a los empleados: al menos 400 trabajadores han perdido sus puestos, muchos de ellos con más de 30 años de antigüedad en la ex SanCor.

La comunidad de Sunchales y Lincoln, dependiente de estas plantas, expresa su descontento por la falta de respuestas de los directivos.

Fuente: El Cronista / El Once