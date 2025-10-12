Luego de lo que fue la suspensión al ingreso de carne argentina proveniente de la Patagonia a la República de Chile ante el temor por aftosa, las autoridades sanitarias del país vecino comunicaron al Senasa que se levantará dicha suspensión.

“La presente tiene por motivo informar sobre la visita de inspección en terreno realizada entre los días 8 y 12 de septiembre de 2025 por los auditores del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Paula Cancino y Javier González, en el marco del proceso de restitución del reconocimiento sanitario de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de Argentina”, inicia la misiva que se difundió este viernes por la tarde.

La misma lleva la firma de Carlos Orellana Vaquero, el jefe de la división Pecuaria del SAG y está enviada a Guillermo Rossi, el coordinador general de relaciones internacionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

“Al respecto, y de acuerdo a las conclusiones del informe oficial de la visita, es grato comunicar que la División de Protección Pecuaria de este Servicio ha determinado restituir el reconocimiento sanitario de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de Argentina (Patagonia Sur y Patagonia Norte B)”, expusieron desde Chile.

Puede interesarte

A su vez, también sumaron que se decidió “levantar la medida de suspensión de las importaciones a Chile de las mercancías afectadas”.

En tanto que desde el organismo argentino aseguraron que “la planificación del SENASA para desarrollar las negociaciones sanitarias con Chile durante este período del año permitió minimizar cualquier impacto sobre el comercio bilateral“.

Para la Argentina, las mismas “representan un avance significativo en la consolidación del modelo sanitario nacional”. Otro de los puntos que destacaron tiene que ver con “una evolución epidemiológica favorable frente a la enfermedad”.