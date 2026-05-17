Un fuerte choque entre dos embarcaciones se produjo este domingo en el río Paraná, frente a la costa central de Rosario, y como consecuencia una barcaza terminó partida en dos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17, a la altura de calle Corrientes, en una de las zonas más visibles desde la ribera rosarina.

De acuerdo con la información difundida, en el hecho estuvieron involucrados el buque de ultramar Ginga Bobcat, de bandera panameña, y el remolcador HB Perseus.

Según las primeras versiones, el remolcador navegaba aguas abajo con destino a San Nicolás, mientras que el otro buque avanzaba en sentido contrario, de sur a norte, por el canal principal.

El impacto se produjo en un sector donde el movimiento fluvial suele ser constante y donde numerosas personas pudieron observar lo sucedido desde la costa.

Testigos indicaron que el Ginga Bobcat hizo sonar repetidamente la bocina para advertir la maniobra, aunque no logró evitar la colisión.

Por el momento, las causas del choque no fueron esclarecidas y forman parte de la investigación que intenta reconstruir la secuencia del hecho.

Uno de los datos que generó mayor tensión fue que, en el mismo momento, un tercer buque carguero atravesó el mismo tramo del río en forma paralela a las otras dos embarcaciones.

El episodio ocurrió pocos días después de otro incidente protagonizado también por el Ginga Bobcat, que la semana pasada chocó con otra embarcación en la zona portuaria de Campana.

En aquel caso, el buque transportaba ácido sulfúrico, mientras que la otra nave llevaba combustibles refinados, lo que había despertado preocupación por un posible impacto ambiental. Sin embargo, no se habían detectado derrames.