Un siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde, poco después de las 16 horas, sobre el kilómetro 23 de la Ruta Nacional 14. Según se informó, un vehículo embistió a una camioneta Toyota Hilux del personal de Autovía Mercosur que se encontraba realizando tareas de repintado de la trama vial.



En el sitio se hallaban dos trabajadores, de 41 y 33 años de edad, ambos domiciliados en la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta de la empresa fue impactada por otra pick up Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires.

Según manifestaron los operarios presentes, el conductor de la segunda camioneta habría perdido el control del rodado, impactando de lleno contra el trabajador de 33 años, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se constató que presentaba lesiones de carácter gravísimo, con amputación de su pierna izquierda.

El tránsito en el sector se encuentra asistido y desviado parcialmente hacia la banquina, interviniendo personal de Comisaría Séptima en las actuaciones correspondientes. En tanto, la Fiscalía dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, aprehensión del hombre que provocó el siniestro, y extracción de sangre del mismo.



Trabajó en el lugar personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, de la Comisaría 7ma. y de la División Policía Científica de Gualeguaychú así como también una ambulancia del Hospital Centenario.

