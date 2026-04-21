Continúan las tareas tras el choque de camiones en la Autovía Artigas. El siniestro ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 112 de la Autovía Nacional José Gervasio Artigas, entre Colonia Elía y Concepción del Uruguay. Parte de la carga de uno de los camiones quedó esparcida sobre la calzada y durante la mañana continuaban las tareas de limpieza. El conductor herido permanece fuera de peligro.

Con el paso de las horas se conocieron más detalles sobre el accidente. Tras el choque entre dos camiones, gran parte de la carga de uno de los vehículos —bolsas de extracto de quebracho destinadas a la exportación— quedó esparcida sobre la ruta.

El asfalto quedó cubierto con el polvillo rojizo, un producto utilizado habitualmente en curtiembres para el tratamiento de cueros.

Durante la mañana, personal de Gendarmería Nacional Argentina y de la Policía de Entre Ríos trabajaba en la zona para ordenar el tránsito, mientras equipos realizaban tareas de limpieza y remoción del camión que transportaba la carga.

En tanto, el otro vehículo involucrado, que llevaba un contenedor con yerba mate, comenzó a ser retirado del lugar con custodia policial para despejar el sector del siniestro.

Respecto al estado de salud del camionero que impactó por detrás, el último parte del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay indicó que se encuentra fuera de peligro. El conductor presenta una fractura en el acetábulo, en la zona de la cadera, lesión que no requiere cirugía pero sí reposo absoluto.

Aunque el accidente ocurrió en la madrugada, las tareas de remoción continuaban pasadas las 10 de la mañana. El tránsito en sentido norte-sur no estaba totalmente interrumpido, pero se circulaba a paso lento por una sola vía habilitada. Además, se registraron daños totales en el guardarraíl del sector.

El siniestro se produjo cuando uno de los camiones embistió por alcance al otro. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina y debió ser liberado mediante un operativo de rescate realizado por los Bomberos Voluntarios de Colonia Elía, quienes utilizaron herramientas hidráulicas para extraerlo del vehículo. Tras ser asistido por un servicio de emergencias, fue trasladado al hospital donde permanece en recuperación.