A partir de este año las escuelas argentinas no contarán contenidos obligatorios que se dictaban durante el ciclo lectivo. Uno de ellos corresponde a la Ley N° 27.234 de Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, y los otros dos a la normativa N° 27.214 de Promoción de la educación vial.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio del 2025, en la que se derogaron tres artículos. Al ser eliminados, la responsabilidad de brindar estos contenidos recae en cada provincia, cuyas autoridades definirán si continuarán sumándolas en el programa escolar o no.

La realización de la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país tenía como objetivo que los alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.

En cuanto a Educación Vial, los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 que establecían la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país. El quinto había habilitado la creación del Observatorio de la Educación Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación, constituido por un equipo interdisciplinario y multisectorial que incluía a especialistas de la cartera educativa, académicos e investigadores de las Universidades nacionales y representantes de Organizaciones de reconocida trayectoria en la temática de la Educación Vial.