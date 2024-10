Docentes, estudiantes, dirigentes políticos y sociales, centrales sindicales y vecinos autoconvocados marcharon este miércoles 2 de octubre en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y gratuita y contra el veto que prometió realizar el presidente Javier Milei para impedir el financiamiento de las altas casas de estudio.

La marcha partió en nuestra ciudad a las 15 horas desde la esquina de 25 de Mayo y Perón hacia la Plaza Urquiza, donde se leyó un documento y realizaron clases públicas, a las cuales no sólo asistieron personas relacionadas con el ámbito educativo sino vecinos en general. Las clases públicas fueron dos, ambas con anclaje en las problemáticas que atañen a docentes, estudiantes y ciudadanía en general: la salud mental en tiempos de crisis y la criminalización de la protesta social. Durante esta última, se hizo una reseña de los procesos históricos que dieron lugar a la democracia liberal y se hizo hincapié en cómo la protesta tuvo un papel crucial en sus orígenes y bases teóricas fundacionales, así como también en la importancia de su existencia para una sana democracia al interior de las complejas sociedades modernas.





La proclama



Hoy, miércoles 2 de octubre, nos encontramos una vez más en esta plaza para que Gualeguaychú sea eco de una nueva movilización nacional. Como estudiantes, docentes, jubilados, militantes, trabajadores de diversos sectores, sindicatos y gremios que han puesto el cuerpo y como vecinos de la ciudad, a pesar de la situación de crisis profunda que estamos atravesando, seguimos manteniendo el compromiso de defender la educación pública ayer, hoy y siempre.



Esta crisis planificada que estamos atravesando no solamente afecta a la educación universitaria, sino que alcanza a todos los niveles. Ya no se trata solamente de la defensa de la educación, la ciencia y la cultura. Hoy nos convoca la unión de toda la clase trabajadora en su conjunto. No es momento de mantener las formalidades. Todos y cada uno de nosotros sufrimos la crisis en carne propia. Todos los días, quincena tras quincena, mes tras mes, los salarios son de miseria. Todos los días cuesta más ganarse el mango.



Hoy, apenas cinco meses después de la movilización de abril que nos congregó a todos en las calles y en esta plaza, la situación es insostenible, alarmante y desesperante. En aquel momento denunciamos el plan sistemático de desfinanciamiento en ciencia, educación y cultura. Hoy, ese ajuste llegó a la mesa de cada uno de los que estamos acá presentes, mientras el gobierno nacional nos quiere hacer creer que la pobreza está bajando con discursos sin sentido y noticias falsas, los datos oficiales que ellos mismos elaboran arrojan como resultado que el 52% de los argentinos son pobres. Esto no puede ser interpretado más que como una burla.



Está claro que la casta contra la que tanto se llena la boca hablando el presidente somos los trabajadores y los estudiantes. Y a ese compañero de laburo, a ese compañero de la facultad, a ese amigo y a ese familiar que hoy no está acá presente, le decimos que no tenga miedo, que no tenga vergüenza de venir a la plaza, que la única forma de defendernos de este ajuste sistemático y de la represión brutal de este gobierno es a través de la protesta social, que es un elemento fundamental para la salud de cualquier democracia.



Por todo esto, hoy seguimos defendiendo la educación pública, para que tenga el financiamiento que merece y sobre todo para que continúe siendo gratuita y de calidad. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, como elemento transformador y enriquecedor para la sociedad. Defendemos la educación pública, gratuita y de calidad, para adquirir pensamiento crítico y dejar de obedecer ciegamente a cualquiera que nos venga a querer gobernar con mentiras. Defendemos la educación pública porque es la tarea de todos y cada uno de los que hoy, a pesar de esta crisis brutal y a pesar de que nos quieren hacer ver que protestar está mal, acá seguimos estando de pie de lucha, todos los días un poco más unidos.



Que la crisis no nos pase por el costado. No te quedes esperando que las soluciones vengan de arriba. ¡Organizate y lucha! ¡Estudiantes y trabajadores, la lucha es una sola!.