Ahora, la titular del PAMI Gualeguaychú, Anastasia Aramburu deberá declarar ante la Justicia para brindar detalles. Se estima que la titular de la delegación deberá presentarse entre el 21 y 30 de noviembre para responder ante el magistrado, Hernán Viri.

Los concejales de Juntos por el Cambio radicaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra la directora local del PAMI, Anastasia Aramburu, y el prestador oftalmológico Mauro Morano, ya que "descubrieron y demostraron que éste último no contaba con la especialidad médica al momento de tomar las cápitas en octubre del año pasado", según indicaron en un comunicado de prensa.



"Acá existió inoperancia o connivencia de la directora del PAMI a favor del prestador, ya que oportunamente desde nuestro bloque se le informó de la anomalía y decidió no escuchar. Es más, nos respondió que en la delegación a su cargo no existían médicos sin especialidad", señalaron los ediles.



"Debe quedar claro que estamos ante un hecho de gravedad inusitada. Puntualmente, se trajo un médico de otra ciudad para atender a nuestros abuelos sin tener la especialidad. O sea, se le permitió a un médico que haga las veces de oftalmólogo sin serlo, hecho que está terminantemente prohibido", agregaron, al tiempo que coincidieron que "se habla de derechos y se expone a los abuelos como conejillos de Indias. Y más allá de la condena moral estamos en presencia de un delito y por eso acudimos al fuero Federal, con el patrocinio letrado del Dr. Osvaldo Fernández. La denuncia fue presentada el día 8 de agosto y ratificada el viernes pasado".

Los concejales de Juntos por el Cambio radicaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra la directora local del PAMI, Anastasia Aramburu, y el prestador oftalmológico Mauro Morano, ya que "descubrieron y demostraron que éste último no contaba con la especialidad médica al momento de tomar las cápitas en octubre del año pasado", según indicaron en un comunicado de prensa.



"Acá existió inoperancia o connivencia de la directora del PAMI a favor del prestador, ya que oportunamente desde nuestro bloque se le informó de la anomalía y decidió no escuchar. Es más, nos respondió que en la delegación a su cargo no existían médicos sin especialidad", señalaron los ediles.



"Debe quedar claro que estamos ante un hecho de gravedad inusitada. Puntualmente, se trajo un médico de otra ciudad para atender a nuestros abuelos sin tener la especialidad. O sea, se le permitió a un médico que haga las veces de oftalmólogo sin serlo, hecho que está terminantemente prohibido", agregaron, al tiempo que coincidieron que "se habla de derechos y se expone a los abuelos como conejillos de Indias. Y más allá de la condena moral estamos en presencia de un delito y por eso acudimos al fuero Federal, con el patrocinio letrado del Dr. Osvaldo Fernández. La denuncia fue presentada el día 8 de agosto y ratificada el viernes pasado".



En el mismo comunicado recordaron que, en “2015, luego de muchos años con deficiencias enormes en la atención oftalmológica, el PAMI logró contar con un profesional de la ciudad (el Dr. Roberto Schlotawer), reparando una pésima historia en la materia. Tal "rara" era la prestación que, por ejemplo, una doctora de Concepción del Uruguay tenía 45 mil cápitas abarcando pacientes de varios departamentos, anormalidades que se repetían a lo largo y ancho de la provincia donde alrededor de cuatro médicos tenían a su cargo todos los pacientes entrerrianos".



Los concejales Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissa puntualizaron que el Dr. Morano sigue atendiendo en la actualidad, cuando tienen en su poder documentación oficial de la provincia de Entre Ríos que acredita que no está habilitado para ejercer como oftalmólogo. "Para justificar el arribo a Gualeguaychú del nuevo prestador, se esgrimieron razones tales como la mejora y rapidez en la atención, cosa que no ha sucedido. Es más, ante las quejas de los abuelos solicitamos un turno y nos otorgaron el mismo para dentro de 70 días, cuando no debería superar el mes de espera. Y a ello agreguemos que el Dr. Morano al no contar con quirófano propio depende de que este libre el del Sanatorio donde alquila", remarcaron.