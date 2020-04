CODEGU apuntó contra los bancos: "No se aggiornaron a los tiempos del coronavirus"

“Habrá que apelar al ingenio y al sentido común, trabajar en forma conjunta el empresario con el trabajador, con el acompañamiento del Estado municipal, provincial y nacional. Tiene que ser algo multidisciplinario para que no se derrumbe el trabajo existente que hoy tiene formalizados a 1600 trabajadores, a los que se deben sumar un número muy importante de trabajadores en forma indirecta a través de servicios, transportes, insumos y demás”, agregó Destéfano, quien además comentó que en la reunión que mantuvieron las entidades de la ciudad con varios funcionarios municipales “se planteó la necesidad de articular y potenciar una serie de medidas tendientes a paliar una situación por demás crítica, pero para eso antes debemos contar con un diagnóstico general y en consecuencia actuar en forma multidisciplinaria para que nadie quede en el camino”.

Sin embargo, el presidente de CODEGU señaló que no todos están realizando el mismo esfuerzo durante esta crisis sanitaria, y como ejemplo puso a los bancos, una de las entidades más criticadas por el empresariado local, provincial y nacional: “Para ellos, los requerimientos son los mismos, no se aggiornaron como corresponde, todo es muy engorroso y calificar para un crédito es muy difícil. Necesitamos de bancos ágiles y que además cambien la estructura, la manera de trabajar para resolver distintas situaciones”.

En cuanto a la capacidad que tienen las empresas de no facturar, Destéfano indicó que “en el Parque Industrial no supera los 15 días y ya estamos muy por encima de ese número”, aseguró y enseguida lamentó: “Hay algunos que no terminan de entender la situación extraordinaria que estamos viviendo”

La situación del PIG

Entre las empresas que están trabajando sobresale R.P.B (Baggio), que lo está haciendo a un 60% de su capacidad normal, cumpliendo con el protocolo que impone la situación y con los empleados con factores de riesgo, tanto en mayores de 60 años como aquellos que padecen de enfermedades crónicas, sin cumplir con sus funciones.

Por su parte, las metalúrgicas reiniciarían las actividades el próximo lunes cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.

“La meta es la de ir saliendo gradualmente de esta crisis sanitaria, trabajar en los lugares que se pueda con los cuidados pertinentes, los que todos los días nos genera algo nuevo”, concluyó.