Pusieron en marcha un operativo de limpieza y puesta en valor en la plaza San Martín, el espacio público de mayor extensión dentro del casco urbano de la ciudad. La intervención, que se desarrolla bajo la coordinación de la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, tiene como objetivo recuperar la infraestructura urbana del paseo y mejorar las condiciones de uso para quienes lo frecuentan a diario.

Las tareas se centran en una limpieza integral del área y en el hidrolavado de los juegos infantiles y del mobiliario urbano, con el fin de remover la suciedad acumulada, restos orgánicos y otros agentes que afectan la durabilidad de los materiales. La iniciativa apunta a recuperar la estética y la funcionalidad del espacio, atendiendo tanto el aspecto visual como el mantenimiento de las estructuras que forman parte del equipamiento público.

En paralelo, se lleva adelante un mantenimiento general de los juegos infantiles, que incluye la revisión de anclajes y el acondicionamiento de las estructuras. Estas acciones buscan garantizar entornos seguros y funcionales para los niños que utilizan el lugar para el esparcimiento. La revisión de los anclajes se realiza como parte de un plan preventivo para asegurar que los juegos se encuentren en condiciones adecuadas de uso y reducir el riesgo de accidentes.

Además, el operativo contempla el ordenamiento y la limpieza de los senderos internos de la plaza, mediante barrido manual y retiro de residuos vegetales acumulados. Estas tareas no solo facilitan la circulación peatonal, sino que también contribuyen a mejorar la estética general del predio. A su vez, la limpieza de los senderos favorece el cuidado del arbolado, que constituye uno de los rasgos más característicos del espacio y que forma parte del patrimonio verde de la ciudad.

En materia de iluminación ornamental, el plan de trabajo incluye la revisión, el retiro y el acondicionamiento de artefactos, con vistas a su correcta reinstalación y funcionamiento. En este sentido, se busca asegurar que la iluminación ornamental recupere su operatividad y cumpla con su función estética y de seguridad durante el horario nocturno. Cabe recordar que, a mediados del año pasado, se renovaron las luminarias y se sumaron nuevas columnas para reforzar la seguridad nocturna en la plaza, un punto que se mantiene como parte de la estrategia de mejora del espacio público.

Por último, la fuente ubicada en la esquina de Urquiza y Sáenz Peña, frente a la Jefatura Departamental, también será intervenida dentro del plan de trabajos. Desde el municipio informaron que en los próximos días comenzarán las tareas para volver a ponerla en funcionamiento, recuperando así un elemento emblemático del paisaje urbano. La puesta en marcha de la fuente se enmarca dentro de la intención de restaurar y preservar los componentes históricos y simbólicos de la plaza, reforzando su carácter como lugar de referencia dentro de la ciudad.

