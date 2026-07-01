Esta semana se puso en marcha el Programa de Alfabetización para Jóvenes y Adultos, un espacio coordinado por la Dirección de Educación municipal que tiene como objetivo central acompañar a aquellas personas que buscan aprender a leer y escribir, afirmar sus conocimientos básicos y ampliar sus posibilidades de inserción social.

El dictado de las clases se encuentra a cargo de la docente Nora Dimotta. La iniciativa se plantea como un entorno cercano, accesible y adaptado a las necesidades de cada asistente, promoviendo la participación activa en un ámbito de aprendizaje continuo.

En la jornada de apertura estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y la asesora de la Dirección de Educación, Bertha Baldi Coronel, junto a integrantes del equipo técnico del área. Durante la actividad, las autoridades recorrieron el espacio y dialogaron con los participantes sobre la relevancia de sostener acciones públicas que aseguren el acceso a la formación académica en las distintas etapas de la vida.

Al respecto, Olano señaló que la alfabetización constituye una herramienta fundamental para consolidar la autonomía personal, la inclusión y la participación plena dentro de la comunidad. En este sentido, la modalidad del programa contempla un seguimiento individualizado, respetando los tiempos y realidades de cada vecino.

Desde la Dirección de Educación informaron que la convocatoria continúa abierta y quedan vacantes disponibles. Los interesados en sumarse a los talleres o recibir mayor información pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en calle 25 de Mayo 718, o bien comunicarse telefónicamente al número 3446 320310.