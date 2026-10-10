Con El Niño que se sigue fortaleciendo en la atmósfera, en los últimos días hubo acumulados de más de 50 milímetros en la zona núcleo y el Litoral, que fortalecen los cultivos de fina de cara a su período crítico y dan soporte al inicio de la campaña gruesa.

El Centro de Predicción Climática (CPC) que pertenece a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos confirmó en las últimas horas que El Niño, lejos de estar debilitándose como podían sugerir algunas estimaciones, continúa fortaleciéndose.

“El Niño continúa fortaleciéndose, con una probabilidad de El Niño fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027”, señala el organismo científico estadounidense, equiparable al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) argentino, en su último reporte mensual.

Entre otros factores, menciona que el mes pasado siguieron ocurriendo grandes anomalías en las temperaturas de superficie oceánicas, incluso con valores superiores a +4.0 °C en sectores del Pacífico ecuatorial este.

“Colectivamente, el sistema acoplado océano-atmósfera reflejó un El Niño en fortalecimiento”, indica el documento.

En este contexto, el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) remarca que la influencia de El Niño en Argentina ya parece haber comenzado, luego de que la propia entidad advirtiera la posibilidad de que el fenómeno pudiera no ser tan intenso como se presagiaba.

Sucede que, en los últimos días, fuertes tormentas transitaron gran parte del centro del país y dejaron importantes acumulados, claves tanto para sostener los cultivos de fina de cara a la próxima cosecha, como para aportar un colchón de agua fundamental para las siembras gruesas que ya están avanzando, con el maíz a todo vapor y la soja cerca de comenzar.

El SMN, por caso, reflejó las zonas más beneficiadas, que precisamente estuvieron en la zona núcleo, el Litoral y gran parte de Buenos Aires.

Del mismo modo, la Bolsa de Cereales de Córdoba informó que, entre el 6 y el 8 de octubre, se registraron lluvias en distintas localidades de esa provincia, con acumulados muy variables según la zona.

De esta manera, el impacto del agua se refleja en la imagen actualizada de reservas de agua útil para el trigo y la condición del cultivo: los cuadros regulares bajaron 5 puntos porcentuales en la última semana y ahora representan apenas el 2% del área.

El 10% se encuentra en condición excelente, el 53% muy buena y el 35% buena. “Si bien se descarta repetir los rindes excepcionales de la campaña pasada, las lluvias permiten sostener buenas expectativas de rendimiento. Y en gran parte de la región vuelve a hablarse de una cosecha que supere los 40 qq/ha”, manifestaron desde la Bolsa rosarina