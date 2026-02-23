Autoridades del gobierno entrerriano y representantes de gremios docentes se reunieron este lunes por primera vez en el marco de la paritaria 2026. El encuentro se llevó adelante en la Secretaría de Trabajo, con presencia del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y referentes de los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA.

Según supo este medio, la Casa Gris ofreció $45 mil no remunerativos y no bonificables, $25 mil fijos con el mismo carácter que el año pasado para docentes con más de 10 años de antigüedad, un incremento de Ayuda Escolar del 50% y $30 mil no remunerativos para jubilados.

Por lo pronto, el inicio del ciclo lectivo con normalidad está en duda, dado que Ctera ha anunciado un plan de lucha nacional que incluye 24 horas de paro el lunes 2 de marzo, día previsto para el comienzo de las clases. La central educativa solicita, entre otros puntos, que se reabra la paritaria nacional. Agmer ya adelantó que se pliega a la huelga.

La negociación salarial se abrió a pocas horas de que la Administración provincial haya cerrado exitosamente un entendimiento con los estatales. El viernes último, UPCN firmó un acuerdo por una suma fija no remunerativa de entre $150 mil y $320 mil, lo cual representa -según lo informado oficialmente- casi un 16% de incremento en promedio.

Fuente: Ahora