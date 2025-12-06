Una reciente visita del intendente de Florianópolis, Topázio Neto, a las playas de su ciudad, encendió la mecha de una polémica que rápidamente cruzó el Atlántico. Según trascendió, el funcionario brasileño realizó un almuerzo playero que, al convertir el gasto a pesos argentinos, le costó la suma de $10.500 pesos argentinos.

El comentario, que sugería un precio competitivo para comer a la orilla del mar en la ciudad de Santa Catarina, fue tomado como un desafío por un empresario argentino del sector turístico, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

La respuesta de Mar del Plata no se hizo esperar

Desde las costas de Mar del Plata, la respuesta no se hizo esperar. Augusto Digiovanni, propietario del Balneario 12 de Punta Mogotes, recogió el guante y lanzó una contraoferta que busca demostrar que la ciudad atlántica puede ser más económica y rendidora.

Digiovanni ofreció su producto estrella: un sándwich de milanesa completo, de tamaño “gigante” y pensado para ser compartido por dos personas, acompañado de una gaseosa o agua de medio litro. El precio anunciado para este combo es de $9.800 pesos argentinos.

“Si el intendente de Florianópolis comió y bebió por $10.500, nosotros le ofrecemos un almuerzo abundante, para dos, en la playa, por menos plata,” sentenció Digiovanni, apelando al valor y la tradición gastronómica local.

¿Qué se come por menos? El detalle de la oferta

La comparación de precios pone en relieve la diferencia de la oferta:

La propuesta del Balneario 12 es $700 más barata y, según su descripción, está diseñada para el doble de comensales, poniendo en jaque el presunto “bajo costo” del intendente brasileño.

El debate queda instalado: ¿Ofrece Mar del Plata una mejor relación precio-calidad para el turismo playero que los balnearios del sur de Brasil? La gastronomía marplatense parece dispuesta a defender su cartel.

Fuente: AgenciaNA