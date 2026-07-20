En un nuevo paso hacia la desregulación de la economía, el Gobierno nacional oficializó una reforma integral en el sistema de envíos postales internacionales. La medida, dictada a través del Decreto 604/2026, elimina por completo los límites de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, un reclamo histórico de pequeños productores y emprendedores locales.

El objetivo central de la normativa, de acuerdo al oficialismo en contacto con Agencia Noticias Argentinas, es remover los obstáculos burocráticos y los topes económicos que dificultaban el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al mercado global a través del sistema de correo tradicional.

Hasta la firma de este decreto, las ventas al exterior por vía postal contaban con severas restricciones monetarias. A partir de ahora, cualquier emprendimiento o empresa podrá comercializar sus productos internacionalmente utilizando la infraestructura postal sin techos en la facturación de los envíos.

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se manifestó críticamente sobre el marco regulatorio previo: "Durante 45 años la exportación postal existió en el Código Aduanero, pero nadie la reglamentó. Mientras todos discutían las importaciones, nadie pensó en las exportaciones. Con este decreto terminamos con una prohibición absurda que impedía que miles de empresas argentinas pudieran vender sus productos al mundo utilizando el mismo sistema postal internacional".

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El funcionario defendió además el rumbo de la gestión al señalar que "la mejor política para impulsar la producción no es crear subsidios o privilegios, sino eliminar las trabas que el propio Estado había impuesto".

La reforma no solo alcanza a quienes venden, sino también al régimen de compras en el exterior por correo estatal. La nueva normativa unifica los criterios y equipara los beneficios de los envíos postales con el formato de courier (correos privados).

De este modo, los envíos de importación que no superen los US$ 400 estarán 100% exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística. En cuanto a límites anuales, se fija un tope de cinco (5) envíos por año por persona bajo esta modalidad.

Y habrá facilitación aduanera: para agilizar las entregas y evitar trámites presenciales o digitales engorrosos, el operador postal quedará autorizado de forma automática a representar al destinatario en el control aduanero, a menos que el usuario exprese explícitamente lo contrario.

De acuerdo al documento oficial, el nuevo régimen entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el organismo encargado de dictar e instrumentar las normativas operativas necesarias para que el sistema comience a funcionar en las próximas horas en las distintas terminales y dependencias del país.

Fuente: Agencia NA