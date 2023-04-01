Según confiaron desde el Hospital Centenario a Ahora ElDía, todos los internados anoche luego del fuerte accidente en la Ruta 14 se encuentran en buen estado de salud, ya que sufrieron heridas leves.

La familia accidentada está compuesta por un bebé de un año, que luego de ser evaluado permanece internado en la sala pediátrica por precausión, por un niño de 4 años y un adolescente de 14, ambos con heridas leves que ya fueron curadas.

Además, la mamá de los nenes, de 36 años, tampoco sufrió heridas de gravedad, y fue sometida a los controles de rutina en este tipo de accidentes.

Finalmente, el papá de los chicos tampoco tuvo heridas de consideración, y también fue atendido por personal de salud del hospital.

El siniestro

De acuerdo a lo informado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, cerca de las 23 horas de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 14 a la altura del kilómetro 49, en la zona de Sarandí (departamento Gualeguaychú)

Un camión Volvo que circulaba en sentido Sur-Norte impactó desde atrás con un Renault Clío que lo hacía en el mismo sentido de circulación, provocando serias roturas en el vehículo de menor porte.

Como consecuencia del violentísimo impacto, las cinco personas que viajaban en el Renault Clío, dos mayores y tres menores, fueron trasladados en ambulancias de la empresa de emergencias VIDA al Hospital Centenario con lesiones de diferente consideración.