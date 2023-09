Luciano Peralta

Elías, Melody y Lucas, además de ser compañeros de curso, coinciden en que nunca les sobró el dinero. Los tres vienen de familias trabajadoras y siempre debieron ingeniárselas para administrar la escasez. Esa situación, tan común a tantas familias argentinas, fue el disparador para ponerse a trabajar en un proyecto que, lejos de pensar salidas individuales, apunta a democratizar una herramienta tan necesaria como novedosa para las mayorías: educar en finanzas.

“Empecé a pensar qué hacer para ganarle a la inflación, para resguardar el dinero. Porque en la escuela capaz te explican la historia de la economía, pero no te explican cómo afrontar la realidad que vivimos. En principio, lo pensé para mí, pero cuando se dio la oportunidad de hacerlo como un proyecto, dije, bueno lo puedo meter acá”, dice Elías (17), quien propuso la idea en su curso, cuando pensaban proyectos para el programa municipal Concejo Deliberante Estudiantil.

Una vez generado el consenso entre sus compañeros y compañeras, el proyecto de Educación Financiera fue presentado en esta instancia de participación juvenil, pero, para decepción de sus impulsores, no logró el acompañamiento necesario.

Foto: Luciano Peralta

Afortunadamente, la concejala Susana Villamonte se interesó por la iniciativa y, días después, se reunió con todo el curso para incentivarlos y ayudarlos a darle viabilidad a la misma. Es así como, el último miércoles, acompañados por la docente Carla Doello, Elías, Melody y Lucas presentaron el proyecto de Educación Financiera en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promoción Económica del cuerpo legislativo, donde recibieron las ponderaciones y el apoyo de los tres bloques legislativos de la ciudad.

“Esperamos que el Concejo Deliberante apruebe esta formación y que, por qué no, se contagie la Provincia o termine siendo un programa a nivel nacional, que se aplique en todos los colegios del país”, se entusiasma Lucas (18), el segundo más chico de ocho hermanos.

El proyecto contempla las nociones básicas sobre formación en administración e inversión de ingresos económicos y sobre aquellas herramientas que permiten maximizar esos recursos, como son la banca digital, los plazos fijos y los derechos de los consumidores bancarios, entre otros puntos.

“A mí lo que más me interesa es aprender sobre la banca virtual, porque hay mucha gente adulta que no sabe usarla, incluso yo tengo que aprender mucho más”, dice Melody (15) y habla de las diferentes herramientas existentes para invertir dinero. “A mi mamá le encantó el proyecto, porque es ella la que lleva la economía en casa y no sabe de estas cosas, así que, si se aprueba, va a ir a las clases”.

Foto: Luciano Peralta

“Esto sale ahora, pero yo lo vengo pensando desde los 16 años, cuando tuve que empezar a trabajar porque la plata en casa no alcanzaba”, cuenta Elías, quien llegó a tener cuatro trabajos al mismo tiempo y debió dejar la escuela por varios meses. “Trabajé con impresiones 3D, como fotógrafo, en fiestas, hice todo tipo de changas. Esa plata iba toda para mi casa”, dice el mayor de tres hermanos, que, tras el fallecimiento de su papá, debió empezar a ayudar más en la economía familiar.

En ese sentido, la realidad de Lucas es bastante similar. Aunque ahora vive con su papá, que está jubilado y cobra la mínima, antes vivió solo, lo que lo obligó a empezar a trabajar, en el carnaval, cargando y descargando sillas, y en la construcción. “Llegó un momento que el físico no me daba más, pero, por suerte, ahora me estoy enfocando en estudiar y si de vez en cuando sale algún trabajo lo hago”, cuenta.

“Yo creo que este proyecto nos puede dar herramientas a todos para vivir un poco más tranquilos. Porque hay muchos adultos que no pueden dormir porque tienen cuentas o no llegan a pagar el alquiler, eso es triste. No digo que la plata sea la felicidad, pero sí nos da tranquilidad”, aporta Melody, con una claridad conceptual que muchas veces es subestimada por el solo hecho de venir de una menor.

Vencer el miedo

Elías, Melody y Lucas, además de ser compañeros de curso y coincidir en que nunca les sobró el dinero, también comparten una sensación: el miedo a lo que viene. Algo que resulta más que lógico en los tiempos en que vivimos.

Pero la angustia y los altos niveles de incertidumbre muchas veces funcionan de combustible para empezar a desandar caminos concretos de superación. “Yo lo que quiero es el confort de mi familia, que la plata no falte, y voy a hacer lo imposible para eso. Porque me dieron todo, yo quiero darles todo a ellos”, aporta Elías, al tiempo que reconoce que “el futuro es lo que más miedo me da”.

“Yo quiero ayudar a mi familia para que mi hermanito (de 3 años) no pase lo mismo que pasó mi mamá, que a los 7 años tenía que salir a hacer mandados o ir a pedir la comida que no le daban a los cerdos o el pan viejo para poder comer”, cuenta Lucas y coincide con su compañero respecto al miedo a lo que viene.

Foto: Luciano Peralta

Por su parte, Melody habla de su proyecto personal para cuando termine la secundaria y, quizá sin saberlo, es ejemplo de la situación por la que pasan millones de adolescentes: la tensión entre lo que quieren y lo que pueden. “Yo tengo pensado terminar la secundaria y meterme en Prefectura y, una vez que esté bien parada, estudiar el profesorado de química o bioquímica, que es lo que realmente me gusta”, aclara.

Los tres hablan del miedo sin medias tintas, haciéndose cargo de lo que sienten. Los tres coinciden, también, en la necesidad de ayudar a sus familias. Y, cuando hablan del proyecto de Educación Financiera, la ayuda se extiende a toda la comunidad. Capaz no son del todo conscientes, pero nadie llega a donde ellos llegaron sin imponerse al miedo. Y eso ya es un montón.