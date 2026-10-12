“Toda instalación de artefactos a gas debe cumplir con las condiciones de ubicación, ventilación y evacuación de gases producto de la combustión”, advierte ENARGAS. En una cocina que prepara cerca de cien platos por día, esa condición deja claro algo importante: equipar el espacio no consiste solamente en comprar una cocina con más hornallas.

Un club, comedor comunitario o salón que organiza eventos necesita pensar el equipamiento como un sistema. Antes de elegirlo hay que conocer el espacio disponible, la conexión de gas, las posibilidades de extracción y las exigencias de habilitación de la jurisdicción. También hace falta definir un presupuesto que contemple instalación y seguridad, no solamente los artefactos.

Paso 1: empezar por el menú, no por la cocina

El primer cálculo no debería ser cuántas hornallas comprar, sino qué platos se van a preparar y qué procesos ocurren al mismo tiempo.

Un comedor que trabaja principalmente con guisos, pastas y salsas necesita quemadores capaces de recibir ollas de buen tamaño. Un club que además prepara carnes puede necesitar una plancha. Si el menú incluye tartas, panes, carnes al horno o varias bandejas, la capacidad del horno pasa a ser central.

En esta etapa pueden observarse configuraciones como las cocinas industriales Sol Real junto con equipos de otros fabricantes nacionales para entender qué combinaciones de hornallas, horno y superficie de trabajo existen.

La clave es traducir el menú a tareas con la cocina sol real: hervir, saltear, hornear, mantener caliente, producir y despachar. Recién después tiene sentido dimensionar el equipamiento.

Paso 2: elegir un equipo preparado para ese ritmo

Una cocina industrial está diseñada para una dinámica diferente de la doméstica. El uso intensivo requiere estructuras resistentes, quemadores apropiados para recipientes grandes y una disposición que permita trabajar durante períodos prolongados.

La potencia importa, pero no conviene elegirla como un número aislado. Debe relacionarse con los recipientes, las preparaciones y la instalación de gas disponible. La ficha técnica del fabricante es la referencia para conocer el consumo y las condiciones requeridas por cada equipo.

Si el menú necesita varias ollas grandes al mismo tiempo, la separación entre quemadores puede resultar tan relevante como su cantidad. Si hay carnes o vegetales a la plancha, integrar ese equipo puede liberar hornallas. Y si buena parte de la producción depende del horno, su tamaño y configuración merecen una evaluación específica.

Más equipamiento no siempre equivale a mayor capacidad operativa. Una cocina sobredimensionada puede ocupar superficie necesaria para preparación, almacenamiento o circulación.

Paso 3: revisar gas y ventilación antes de instalar

Una cocina profesional concentra varios puntos de combustión en un mismo ambiente. Por eso, la instalación de gas y la renovación de aire no pueden resolverse después de colocar los equipos.

ENARGAS establece requisitos técnicos para instalaciones de gas y señala que las condiciones de ventilación deben asegurar el aire necesario para una combustión adecuada. Las características concretas dependen de la instalación y de la potencia de los artefactos involucrados.

El dimensionamiento de cañerías, conexiones y ventilaciones debe quedar en manos de profesionales habilitados. No alcanza con comprobar que existe una conexión de gas en el lugar: hay que verificar que la instalación resulte adecuada para los equipos que se pretende incorporar.

La extracción de vapores, humo, grasa y calor también forma parte del proyecto. Campana, conductos y sistema de extracción tienen que definirse según el espacio y la actividad gastronómica prevista.

Por eso, primero se determina el equipamiento y luego se dimensiona técnicamente la infraestructura que necesita. Improvisar el orden inverso puede obligar a modificar instalaciones cuando los equipos ya están comprados.

Paso 4: incorporar seguridad y habilitación al proyecto

Un comedor no debería llegar al momento de abrir y recién entonces preguntarse qué necesita para ser habilitado. Las exigencias municipales pueden condicionar desde la distribución del espacio hasta la extracción y los elementos contra incendio.

Los requisitos concretos varían según la jurisdicción y el tipo de establecimiento. Antes de hacer modificaciones, conviene consultar al municipio o autoridad competente qué documentación, condiciones edilicias y controles corresponden.

Los matafuegos forman parte de esa planificación. Su tipo, cantidad y ubicación no deberían definirse por intuición, sino según la normativa aplicable y el riesgo del establecimiento. También tienen que quedar accesibles y contar con los controles correspondientes.

La habilitación, entonces, no es un trámite separado del diseño. Si una campana, una salida o una instalación no cumple las condiciones requeridas, corregirla después puede resultar mucho más complejo que contemplarla desde el comienzo.

Tres errores que complican una cocina de alto uso

El primero es comprar de más. Equipar el espacio como si todos los días fueran a producirse muchos más platos de los previstos ocupa lugar y suma requerimientos de instalación que quizás no sean necesarios.

El segundo parece básico, pero puede detener todo el proyecto: no medir el recorrido de ingreso. No alcanza con saber que una cocina entra en su ubicación final. Hay que comprobar puertas, pasillos, giros, desniveles y cualquier otro punto por el que deberá pasar el equipo.

El tercero es asumir que cualquier suministro de gas puede alimentar cualquier configuración. Cuando se trabaja con gas envasado, por ejemplo, la capacidad y configuración del sistema deben ser compatibles con la demanda de los artefactos. No es algo que convenga calcular informalmente a partir del consumo de una cocina doméstica.

A esos errores se suma otro frecuente: pensar primero en el artefacto y después en el espacio que necesitan las personas para trabajar alrededor.

Una cocina pensada para sostener el servicio

Cuando el dimensionamiento parte del menú, el resultado deja de ser una colección de equipos y se convierte en una línea de trabajo. Hay capacidad para preparar, cocinar y despachar sin depender de soluciones improvisadas durante el momento de mayor demanda.

Eso no significa que nunca haya demoras ni que una determinada cantidad de hornallas garantice cien platos diarios. La capacidad real depende del menú, la organización, el personal, los tiempos de cocción y la infraestructura disponible.

A futuro, además, el menú o la cantidad de comensales pueden cambiar. Dejar una distribución razonable, instalaciones correctamente dimensionadas y cierto margen para incorporar equipamiento permite acompañar ese crecimiento con menos modificaciones.

La meta no es comprar la cocina industrial más grande posible. Es proyectar un espacio capaz de sostener el ritmo habitual del club o comedor, cumplir las condiciones de seguridad y adaptarse si mañana el servicio necesita crecer.