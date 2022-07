El presidente de la empresa Daniel Bornico dialogó con Ahora Cero y brindó detalles de cómo serán los cambios en la firma para instalarse en el nuevo predio municipal que pretende nuclear a industrias sustentables, que no generes residuos líquidos.

En primer lugar, el titular de Imperial Cord S.A., contó en ElDía desde Cero que “nosotros fuimos haciendo un proceso de transformación y hoy estamos ultimando detalles para comenzar con la fabricación de cubiertas de motos. Estamos abandonando bicicletas y pasando a motos”, resumió.

Acerca del traslado hacia el futuro Parque Industrial Seco, Daniel Bornico explicó que “lo que nosotros tenemos que hacer es relocalizar una parte para poder ampliar la fabricación de cubiertas de moto. Cuando empezamos con ese tema nos llamó gente de la Municipalidad y nos explicó el proyecto, y lo vimos más que interesante”, valoró.

“Todos los integrantes del directorio de la empresa dijimos que tenemos que ir para el lado de ser amigables con la ecología”, reveló.

El empresario destacó al respecto del nuevo parque que de esta manera ”hay un sector para el tratamiento de efluentes y en otra parte producís siendo amigable con la ecología”, y acotó que “es muy importante que el primero sea en Gualeguaychú.

Igualmente, aclaró que aún no hay una fecha tentativa para comenzar a instalarse allí. “Todavía hay partes que le faltan al nuevo parque, faltan instalaciones. Cuando se termine con todo eso empezaremos”, aseguró.

Recordemos que en la actualidad el proyecto avanza con múltiples obras de infraestructura y está ubicado en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14. El predio tiene 25 hectáreas, y las empresas nuevas o que buscan relocalizarse, podrán instalarse y disponer de 31 lotes con todos los servicios que requieran para la producción seca no contaminante. Su característica principal reside en su misión ambiental y en la no generación de residuos industriales líquidos.

La crisis y las complicaciones con el dólar

Por otra parte, acerca de la situación económica, Bornico expresó que “hoy no tenés previsibilidad y eso te crea mucha desazón, la sociedad anímicamente está mal, constantemente estás recibiendo pálidas”.

Puntualmente, marcó que “hoy estamos produciendo a un ritmo muy tranquilo porque sabemos hasta que día tenemos materia prima”.

“Le compramos insumos a Brasil, Colombia y lo que es la materia prima de caucho a Oriente, pero hoy no te permiten girar los dólares, el problema de la mayoría de las industrias es que vos tenés cierta cuenta corriente, pero hoy tenés uno o dos embarques que te llegaron al país y no los podés pagar, entonces para qué vas a pedir, si no pagaste el anterior… está complicado”, planteó.

Finalmente, para poder importar, el empresario detalló que “uno pide autorización al gobierno y deposita pesos, y cuando el gobierno autoriza los transforma en dólares al valor oficial y los envía al exterior”.