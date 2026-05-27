"La priorización de la primera infancia no puede ser declamativa o de discurso, tiene que ser real, porque en estos primeros 1000 días es donde se define todo; y si no nos ocupamos, lo que sucede luego en la etapa de la escuela o en la etapa de la jubilación, ya no tiene arreglo", dijo el mandatario al comenzar su alocución.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores, estuvieron presentes la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Juan Bautista Ordoñez; los ministros de Desarrollo Humano, Economía y Salud, Verónica Berisso, Fabián Boleas y Daniel Blanzaco; representantes de Unicef Argentina e integrantes de los equipos de la Mesa Intersectorial de Primera Infancia, entre otros.

En ese marco, Frigerio señaló que "tenemos una responsabilidad primordial de ocuparnos de la primera infancia, pero también sabemos que tenemos que trabajar en equipo con Nación y con los municipios, para que efectivamente las políticas lleguen en tiempo y forma y tengan un impacto real".

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Recordó que, con la ayuda de Unicef, "hemos priorizado tres aspectos, que tienen que ver con el cuidado en las familias vulnerables: asistir en esos primeros 1000 días a las familias con menores recursos; la educación, básicamente la universalización de la sala de 3 años, entre otras cosas; y en términos de salud, priorizamos la inmunización como un tema importante".

Por último, destacó: "Sabemos cuáles son nuestras prioridades y cómo llevarlas adelante, pero es fundamental trabajar en equipo; asignar los recursos dándole prioridad a la primera infancia, fijar prioridades en el presupuesto, como lo venimos haciendo; y generar incentivos para que los municipios prioricen, no solo las políticas, sino el presupuesto para llevar adelante estos objetivos".

A su momento, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Juan Bautista Ordoñez, hizo especial hincapié en la necesidad de articular esfuerzos entre las distintas esferas estatales para garantizar la efectividad de las políticas públicas. Agradeció especialmente al gobernador y a las autoridades entrerrianas por la predisposición para conformar la primera mesa de articulación provincial, destacando que existe "una comunión de ideas total y absoluta" para afrontar el desafío de consolidar la Estrategia Federal de Primera Infancia en el territorio.

En representación del gobierno provincial, Berisso expuso los principales componentes de la Estrategia Provincial de Primera Infancia y remarcó la importancia de consolidar políticas sostenidas que permitan garantizar derechos desde los primeros años de vida. "Desde que asumimos sostenemos que la primera infancia es parte central de la agenda del Gobierno de Entre Ríos, por eso trabajamos con una mirada integral y articulada entre distintas áreas del Estado", expresó la ministra.

Berisso también destacó la importancia del trabajo coordinado con Nación, los municipios y organismos internacionales para fortalecer las políticas públicas destinadas a la primera infancia. "La articulación es fundamental para llegar con una atención correcta en los primeros 1000 días de vida de los niños, porque lo que no se puede atender en esta franja etaria es muy difícil hacerlo después", sostuvo.

Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de la Estrategia Federal de Primera Infancia, que propone coordinar prestaciones y políticas públicas entre distintos niveles del Estado para fortalecer el desarrollo infantil temprano, mejorar la cobertura de servicios y promover intervenciones integrales en todo el territorio. La iniciativa contempla acciones vinculadas a salud, vacunación, identidad, acompañamiento familiar, educación temprana, crianza segura y fortalecimiento de espacios de cuidado.

Plenario Mesa Interministerial de Primera Infancia

Durante la jornada, se realizó también la reunión plenaria de la Mesa Interministerial de Primera Infancia donde se presentaron avances de los distintos componentes de la Estrategia Provincial de Primera Infancia. En el eje de Educación y Cuidado se informó el incremento de la matrícula en salas de 3 años y las obras de ampliación de infraestructura educativa en distintas localidades de la provincia. También se detallaron acciones de fortalecimiento institucional de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y la actualización del Registro Único de CDI de Entre Ríos (Rucedier).