EDUCACIÓN
Con entrada libre y gratuita, se realizará una jornada del Planetario Móvil en el Polideportivo Norte
Será este viernes 31 de octubre. El Planetario Móvil 360° es una propuesta educativa y recreativa impulsada por Rotary Gualeguaychú Oeste junto al Gobierno local.
El próximo 31 de octubre, en el predio del Polideportivo Norte, se realizará una jornada abierta para toda la comunidad con el Planetario Móvil – Experiencia Educativa 360°, una propuesta que combina tecnología, ciencia y valores en un espacio único e interactivo.
Impulsado por el grupo de jóvenes de Interact, pertenecientes al Rotary Gualeguaychú Oeste, a través del programa Presupuesto Participativo y con la colaboración del Gobierno local, el proyecto busca acercar a los vecinos al fascinante mundo de la astronomía y las ciencias mediante proyecciones audiovisuales inmersivas.
Esta propuesta itinerante utiliza tecnología de proyección en 360°, brindando una experiencia educativa, recreativa y familiar que invita a descubrir el universo, reflexionar sobre el cuidado del planeta, explorar el mundo de los dinosaurios, conocer el cuerpo humano y promover valores humanos fundamentales como los derechos humanos y la prevención del bullying.
Entre sus principales objetivos se destacan:
Favorecer el aprendizaje significativo e interactivo.
Desarrollar el pensamiento crítico.
Crear mayor conciencia ambiental y social.
Inspirar futuras vocaciones científicas y sociales.
Fortalecer valores humanos.
Estimular la creatividad.
Promover la inclusión educativa.
Desde Rotary Gualeguaychú Oeste se promueven diversas actividades orientadas al servicio comunitario, y esta propuesta representa una oportunidad para despertar la curiosidad científica, enriquecer aprendizajes y fortalecer valores esenciales para la vida en comunidad.
Las funciones tendrán una duración aproximada de 45 minutos y se desarrollarán en los siguientes horarios: de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00. La entrada será libre y gratuita.
Para participar, es necesario completar el siguiente formulario: https://forms.gle/JL5AGPKNben1Gh9S7