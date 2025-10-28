El próximo 31 de octubre, en el predio del Polideportivo Norte, se realizará una jornada abierta para toda la comunidad con el Planetario Móvil – Experiencia Educativa 360°, una propuesta que combina tecnología, ciencia y valores en un espacio único e interactivo.

Impulsado por el grupo de jóvenes de Interact, pertenecientes al Rotary Gualeguaychú Oeste, a través del programa Presupuesto Participativo y con la colaboración del Gobierno local, el proyecto busca acercar a los vecinos al fascinante mundo de la astronomía y las ciencias mediante proyecciones audiovisuales inmersivas.

Esta propuesta itinerante utiliza tecnología de proyección en 360°, brindando una experiencia educativa, recreativa y familiar que invita a descubrir el universo, reflexionar sobre el cuidado del planeta, explorar el mundo de los dinosaurios, conocer el cuerpo humano y promover valores humanos fundamentales como los derechos humanos y la prevención del bullying.

Entre sus principales objetivos se destacan:

Favorecer el aprendizaje significativo e interactivo.

Desarrollar el pensamiento crítico.

Crear mayor conciencia ambiental y social.

Inspirar futuras vocaciones científicas y sociales.

Fortalecer valores humanos.

Estimular la creatividad.

Promover la inclusión educativa.

Desde Rotary Gualeguaychú Oeste se promueven diversas actividades orientadas al servicio comunitario, y esta propuesta representa una oportunidad para despertar la curiosidad científica, enriquecer aprendizajes y fortalecer valores esenciales para la vida en comunidad.

Las funciones tendrán una duración aproximada de 45 minutos y se desarrollarán en los siguientes horarios: de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00. La entrada será libre y gratuita.

Para participar, es necesario completar el siguiente formulario: https://forms.gle/JL5AGPKNben1Gh9S7