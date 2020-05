Con escasa conectividad, las escuelas rurales se readecúan para llegar a sus alumnos

La ex titular del CGE señaló que “también se trabaja en la parte de liquidación de sueldos, trámites administrativos, altas y bajas de docentes. Tenemos una coordinación, en lo que a turnos se refiere, con el personal administrativo que cumple diferentes funciones, dando respuestas a la comunidad y a la sociedad”, considerando que “la escuela socializa e iguala a todos, máxime en estos tiempos donde tenemos que llevar adelante una educación no presencial”.

Landó expresó que “los docentes, a través de distintas líneas de acción, han logrado un mayor contacto con las familias, participando también los padres en el proceso de enseñanza”.

marta Marta Landó, directora de la Departamental de Escuelas.

Sobre la conectividad, señaló que “se está trabajando de diferentes formas, tanto en el radio urbano como en la zona rural. En la ciudad se están realizando videoconferencias utilizando computadoras y teléfonos móviles para aquellos alumnos que cuentan con la tecnología y los elementos para aplicarla, mientras que los chicos que no tienen acceso por diferentes motivos, trabajan con cuadernillos que llegan a través del Ministerio de Educación de La Nación”, acotando que “un número importante de educadores acercan fotocopias a las casas de alumnos, especialmente en la zona rural”.

Al respecto, Landó detalló que “el departamento tiene 11 escuelas rurales de nivel secundario que se dividen en zonas. La zona 25 maneja a establecimientos educativos ubicados en Aldea San Antonio, Aldea San Juan, Gilbert, Sarandí y Gualeyán, en tanto que la zona 9 tiene 6 escuelas que funcionan en Irazusta, Perdices, Alarcón, Costa Uruguay Norte, Costa Uruguay Sur y Parera”.

mapa Escuelas Rurales.jpg El mapa de las escuelas rurales del departamento.

También sostuvo que “los docentes de esas escuelas, al igual que en tiempos de lluvia, tratan de acercar libros, manuales y actividades a los chicos, para después evaluar las actividades que realizan en sus hogares.

En la ruralidad, en ocasiones, se le hace difícil llegar al establecimiento al docente, como así también salir de su casa al chico. En el campo tenemos falencias con la conectividad y, si bien hay lugares a los que se puede acceder, en otros resulta imposible. Desde la provincia se está tratando de revertir esta situación, aunque llevará un tiempo prudencial conseguirlo”.

escuela secundaria 9 Mitre.jpg

En lo que refiere a escuelas primarias y de nivel inicial, contó que en en la zona C (Urdinarrain) contamos con 16 escuelas, igual número para la Zona D que abarca a Larroque y alrededores; en tanto que en la zona A cuenta con 10 establecimientos, la B 9 y la E otras 9, establecimientos en donde, al igual que en las secundarias, se distribuye material educativo.”

Finalmente, Landó indicó que “no habrá una calificación numérica de los trabajos que se realicen. De todos modos, quiero resaltar que se alcanzó un buen contacto, salvo contadas excepciones, con las familias que se preocupan por la formación de sus chicos”.

Escuelas Rurales

Alejandra Broggi, directora y por el momento personal único, de la Escuela Nº 17 “Francisco Troisse” que se encuentra en el Paraje El Sauce, en la zona de Costa Uruguay Sur, contó que tiene a su cargo “24 chicos en el nivel primario y 3 en el Inicial”.

La docente, que “la escuela trabaja desde julio del año pasado con 11 alumnos, sumándose este año un número importante de chicos, razón por la que estamos tramitando una docente más de primaria”, añadiendo que “cuenta con una docente itinerante de nivel inicial que trabaja con los más chiquitos”.

escuela 17 Troisse.jpg Escuela Rural Nº 17

Broggi sostuvo que “enseñar en tiempos de pandemia es todo un desafío, debido que los chicos no tienen buena conectividad como la que se tiene en la ciudad. Lamentablemente la señal no es buena, salvo entrada la noche, cuando mejora un poco y los chicos aprovechan para formular preguntas. Nos manejamos más que nada con el teléfono por Whatsapp. Igualmente todos los docentes rurales nos estamos acercando a las escuelas con material impreso, en nuestro caso podemos dejar las cosas bajo techo, ya sea trabajos para los alumnos como preguntas para la docente. También nos comunicamos, manteniendo la distancia, llegando a las tranqueras de los establecimientos donde viven los chicos, para acercarles el material y mantener un breve encuentro”.

Sobre la metodología utilizada para llegar a sus alumnos, la docente expresó que “el camino que tengo que recorrer para llegar a la escuela pasa por estancias y campos donde están los chicos. Aviso por redes sociales, toco bocina, ellos vienen, charlamos, evacuamos dudas y vamos avanzando. En una educación que mezcla lo virtual, un poco lo personal y la muy buena predisposición de los padres”.

Marcelo Fiorotto, director de la Escuela de Nivel Secundario “Costa Uruguay Sur” ubicada en la zona rural del mismo nombre, a 25 kilómetros de la ciudad, dijo a ElDia que “a la escuela concurren 78 alumnos entre Primero y Sexto Año, recibiendo los egresados el título de Bachiller en Economía y Administración”.

Fiorotto expresó que “los profesores se han organizado en grupos por curso y mandan las tareas a los chicos por vía electrónica, aunque algunos no tienen conectividad. Es así qué junto a otra docente, el martes hicimos un recorrido para entregar el tercer cuadernillo, trayecto que repetiremos la semana que viene, porque hubo padres que no pudieron retirarlos. El recorrido comenzó por la Placita Hadad, donde tenemos un punto, después otro en Irazusta y Tropas, luego el Barrio Toto Irigoyen, culminando en lo que era el Boliche de Said que se encuentra a pocos metros de la escuela. Hasta ese lugar llegan los padres o los mismos alumnos a retirar los trabajos”.

El profesor explicó que “la mayoría de los chicos que concurren a la escuela provienen de barrios de la zona sur de la ciudad, como los barrios Pereda y Toto Irigoyen y una minoría que vienen del campo, algunos muy lejos como los que vienen desde la zona de Puerto Landa o del Sauce”.

La actualidad de los docentes

Por su parte, Oscar Ávila, Secretario General de Agmer, valoró el trabajo de los compañeros docentes. “Trabajando desde sus casas garantizan el aprendizaje de los chicos, además de la distribución de los cuadernillos en las escuelas de la ciudad y, fundamentalmente, en las escuelas rurales, donde las distancias a recorrer son considerables para llegar a los chicos con el material de estudio”, resaltó.

El gremialista destacó “el esfuerzo de los directores de las escuelas, quienes desde un primer momento trabajan en diferentes tareas, además de coordinar la entrega de las viandas en los establecimientos que cuentan con comedores escolares, garantizando que la alimentación de los niños esté cubierta.

Párrafo aparte para cocineros y ordenanzas, que cumplen en tiempos difíciles, con su tarea al pie de la letra y algunos casos hacen más trabajo del que les corresponde”.

Ávila finalizó diciendo que “el gremio está a disposición de los compañeros, ya sea escuchando sus reclamos y necesidades, elevando sus inquietudes para solucionar las mismas en la medida de nuestras posibilidades”.