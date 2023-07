Por Amílcar Nani

Elecciones y redes sociales, dos elementos que en la actualidad parecen indisolubles. De hecho, la virtualidad 2.0 parece ser el foro o la arena de la fauna política, en especial los que hace años que están en el paño ya que saben que un mensaje viral puede sumar o restar según si se fue cuidadoso o no con las palabras. Pero sin dudas, cada cuenta sirve para el autobombo y la promoción, sobre todo si se pretende conseguir una banca para, en el caso de esta nota, el Concejo Deliberante.

Repasemos: para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se presentaron nueve candidatos a intendente de Gualeguaychú, cada uno con una lista de 13 concejales titulares y 13 concejales suplentes. Por lo tanto, cualquiera podría suponer que cada aspirante a la Presidencia Municipal tiene, como mínimo, 26 personas traccionando la lista, tratando de convencer a alguien de que ellos son la mejor opción. Y las redes sociales pueden ser una herramienta indispensable para hacer campaña.

Pero, ¿cómo es el manejo de los principales candidatos al Concejo Deliberante de sus redes sociales personales?

En Ahora ElDía hemos repasado la actividad de los primeros 6 nombres que figuran en cada una de las listas durante la última semana; y las dos redes sociales analizadas fueron Facebook (FB) e Instagram (IG). Se eligieron los primeros seis ya que son los candidatos que tiene chances de entrar al Concejo Deliberante.

Una aclaración: en el caso de FB, cuando se mencione que un perfil tuvo como última actividad un posteo de cierta fecha, no necesariamente eso sea así, sino que ese podría ser el último posteo permitido para la lectura pública y que los demás podrían ser restringidos hacia los “Amigos”. Es un caso que se podría comparar a cuando en IG un usuario tiene la cuenta privada. Sin embargo, este no es un detalle menor, ya que si partimos desde la premisa de que la intención de un candidato es la de llegar a la mayor cantidad de potenciales votantes con sus propuestas, restringir la lectura de las mismas sería una estrategia pésima y contradictoria.

Otra aclaración más: se analizarán los posteos que queden permanentes en el feed, no las historias que desaparecen a las 24 horas.

“Más Para Gualeguaychú” – Martín Roberto Piaggio / Camila Ronconi

Jorge Maradey: el actual senador departamental es el más activo de todos los candidatos. El día de la confirmación de las candidaturas posteó: Martin Roberto Piaggio y Camila Ronconi, precandidata por la viceintendencia, forman parte de una generación política que recoge lo mejor de nuestras experiencias. Junto a él, hay miles de compañeros y compañeras que caminan el territorio con la convicción de transformar la ciudad y dar respuestas a las demandas y necesidades de la comunidad. Te invito a sumarte a este frente político que garantiza la continuidad de la gestión de Martín Esteban en una ciudad”. Luego, a lo largo de la semana, publicó todas las actividades en las que acompañó al intendente y al secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud.

Delfina Herlax: No es una asidua en las redes sociales. En FB, la primera publicación que aparece cuando cualquier vecino que no sea su “amigo” la busca es una fechada el 13 de julio d 2019. Y en IG, la cuenta que figura con su nombre tiene cero publicaciones.

Emiliano Zapata: El director del Hospitalito Baggio publicó el video que hizo el PJ el día que anunció la candidatura de Martín Roberto, sin embargo, en el resto de la semana, solo realizó publicaciones relacionadas a la Liga Departamental de Fútbol, la cual preside. Y en IG, la última publicación es del 24 de marzo, el Día de la Memoria.

María Sira Ghisi: Fue una de las más activas esta semana. En FB compartió el anuncio de Martín Roberto, el video del PJ, el posteo de Esteban Martín informando que irá por la senaduría departamental y una felicitación a la viceintendenta Lorena Arrozogaray por ser candidata a diputada provincial.

Cristian Crespo: No figura ninguna cuenta activa con su nombre, ni en FB ni en IG.

Anastasia Aramburu: la titular local del PAMI fue otra que se hizo eco del lanzamiento de la lista. “Siento un profundo orgullo de formar parte de la lista 2 “Más por Entre Ríos” que lleva como candidato a Intendente a Martín Piaggio y candidata a Vice Intendenta Camila Ronconi. Tenemos las convicciones, tenemos las ganas, tenemos los compañeros y las compañeras, vamos a ganar Gualeguaychú”, posteó tanto en FB como en IG.

Primero Gualeguaychú – Mauricio Davico / Julieta Carrazza

Juan Olano: No parece ser alguien habitual en estas dos redes sociales, ya que en FB aparece una publicación del 16 de marzo de 2020, mientras que en IG, lo último que figura es un posteo del 20 de junio, por el Día de la Bandera.

Vanina Basaldúa: Al igual que Olano, la última publicación que se ve en FB está fechada el 20 de septiembre de 2022, mientras que su perfil en IG está cerrado y con candado.

José Bacigalupo: Es, sin dudas, el más activo en la lista de concejales de Palito Davico. En FB compartió todas las publicaciones que realizó el candidato a gobernador por su espacio, Rogelio Frigerio, publicó noticias y comentarios sobre el intento de impugnación que tuvo el candidato a intendente a comienzo de esta semana y publicó la lista completa de concejales. Sin embargo, en IG la última publicación es del 22 de abril.

Micaela Rodríguez: en FB, la última publicación es del 29 de mayo, mientras que en IG posteó esta semana sobre el Día del Orgullo y las actividades de la UCR, pero nada sobre su candidatura.

Majo Carro: Teniendo un perfil mediático, es muy activa en FB: hay mensajes sobre el accidente de la Ruta 29, promoción de sus programas y canjes, pero nada sobre política. En IG, en cambio, la última publicación es del 8 de mayo.

Jorge Roko: tiene dos perfiles en FB. Por un lado “Roko Jorge (Juntos Por Gualeguaychu)”, cuya última publicación es del 18 de abril de 2022; y “Jorge Roko”, donde sí publicó una foto con Frigerio y este mensaje fechado el 22 de junio: “¿Por qué soñar en grande? Porque los entrerrianos tenemos el potencial, las ganas, y el conocimiento para, entre todos, transformarla en la Entre Ríos que todos soñamos”. Lo mismo publicó en IG.

La lista del PRO – Pablo Echandi / Sonia Poletti

Raúl Sayas: el Presidente de la Comisión Vecinal del Gualeyán es un compartidor serial de todo lo que postea Echand, Frigerio y el PRO Gualeguaychú en FB. Pero también realiza publicaciones propias para chicanear a “kirchneristas” o panfletos orgánicos, como el anuncio de reuniones con vecinos o la campaña “Una ciudad sin drogas”. En IG, en cambio, no tiene ninguna publicación.

María Teresa Carmona: Es también una compartidora serial de los posteos de Echandi, y en IG lo mismo.

Leonardo Fiorotto, Fue el único que se presentó como candidato al Concejo Deliberante: “Estimados amigos: he decidido aceptar el cargo de ser precandidato a concejal, acompañando la fórmula de Cambiemos de Pablo Echandi y Sonia Poletti. Si resultase electo, asumiré el compromiso de representar los intereses de los ciudadanos, recorreré los barrios y buscaré solucionar todo lo que esté a mí alcance, confío en que Echandi y su equipo me van a acompañar en todas las decisiones que sean para el bien de nuestra comunidad. Agradezco a Pablo Echandi por confiarme la responsabilidad de cumplir un rol tan importante. Es Junto Gualeguaychú”, anunció en FB, aunque en IG no tiene nada de nada.

Mónica Mendoza: no parece haber un perfil ni en FB ni en IG que le corresponda a su persona.

Alfredo Carballo: no parece haber un perfil ni en FB ni en IG que le corresponda a su persona.

Yamila Marín: en FB no se encuentra nada con su nombre, y en IG, el perfil que existe es privado.

Amor por Gualeguaychú – Francisco Álvarez / María José Gastaldi

Cecilia Britos: en FB actualizó su portada el 28 de junio de 2022, y después no hay más información que sea pública. En IG, su perfil está cerrado.

Héctor Arocena: la última publicación en FB fue el 19 de junio de 2017, mientras que en IG no tiene actividad desde el 1 de junio.

Jorge Omar Fritzler: 28 de octubre de 2019 está fechada la última publicación en FB, mientras que en IG existe, pero nunca publicó nada.

Marta Graciela Fernández: el 10 de junio pasado actualizó su foto de perfil, donde aparece con Frigerio, mientras que el 6 de junio publicó una foto donde aparece con remera de Francisco Álvarez, pero desde que se anunció la lista, no publicó nada más, al igual que en IG.

Patricia Sanguinetti: lo último en FB fue un saludo por el Día del Padre el 18 de junio, mientras que en IG lo último es una foto con su hermano y su hijo.

Martín Fernando Gallop: no hay rastro de perfiles con su nombre en FB o IG.

Somos el Cambio – Osvaldo Fernández / Susana Romero

Guillermo Pose: la última publicación en Facebopk del Coronel (Re) del Ejército Argentinoestá fechada el 29 de abril, y fue dedicada a sus perros por el Día del Animal. En IG, hay una sola publicación.

Silvia Razzetto: No se detectaron perfiles ni en FB ni en IG sobre la Profesora de Historia.

Cecilio Taffarel: La última publicación está fechada el 27 de abril, mientras que en IG aparecen dos cuentas con ese nombre: una con una publicación del 9 de junio y la otra es privada.

Bertha Baldi Coronel: No se detectaron perfiles ni en FB ni en IG sobre la Dra. de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

David Caballero: No se detectaron perfiles ni en FB ni en IG sobre el Lic. En Bromatología. Dr. en Ciencias Químicas.

Sandra Rocha: No se detectó algún perfil con su nombre en FB, mientras que en IG hay una cuenta, pero es privada.

La lista de Horacio Dargainz y Claudia Sánchez

Néstor Cano: figuran tres perfiles en FB con este nombre: uno publicó el 6 de febrero, otro no publicó nunca y el tercero 11 de febrero 2016. Lo mismo pasa en IG: aparecen tres, uno sin publicación, otro con la última el 11 de julio 2022, y el tercero es una cuenta cerrada.

Luciana García: No se detectaron perfiles que se puedan relacionar con su persona en FB. En IG, en cambio, aparecen tres, y todas son privadas.

Agustín Gallego: aparece uno que no se podría asegurar que sea él ya que no figura ningún domicilio, pero que la última publicación fue el 1 de diceimbre de 2019. En IG aparece uno, pero la cuenta es privada

Leandra Mabel Castroman: última publicación en FB tiene por fecha 12 de abril, pero se infiere que es la de la lista porque ese día posteo: “Hoy aproximadamente 16.30 horas en el Barrio Munilla andaban haciendo una encuesta privada y anónima. Estaban todos los candidatos a pre intendentes, todos menos el señor Horacio José Dargainz. Cuando pregunté, la respuesta fue no lo tengo en la lista. ¿Qué está pasando? ¿Capaz miedo? ¿O quieren invisibilizar al Dr horacio Dargainz? Creo que es hora de hacer las cosas como corresponden y de una vez por todas que el pueblo elija, lo que de verdad queremos, y sin palos en las ruedas. ¡Buenas noches, gente!”. En IG postea seguido, pero nada sobre Dargainz en la última semana.

Fernando Cabrera: No se detectaron perfiles relacionados con su persona ni en FB ni en IG.

María del Rosario Collazo: La única que hay en FB es una que cambió la foto de perfil el 15 de febrero. En IG, está en privado.

César Luiselli: La última publicación fue para cambiar la foto de perfil de FB el 1 de febrero, mientras que en IG la última publicación es del 8 de mayo, donde aparece con su familia.

Frente Vecinal Gualeguaychú Rubén Carrozo / Carolina Araceli Sosa

Juan Carlos Rodríguez: Es muy activo en FB y comparte todo lo que publica Rubén Carrozo. Además, fue el más activo al manifestar su molestia por el hecho de que no dejen pegar la boleta de Pedro Galimberti a la de Horacio Rodríguez Larreta o a la de Patricia Bullrich. En IG, su cuenta el privada.

Evangelina Carrozo: en FB, la última publicación que aparece es una entrevista a Juan Carlos Rodríguez, Julio Herrera y Rubén Carrozo, pero hecha en diciembre de 2022. En cambio, en IG, donde tiene 104 mil seguidores, la última publicación es de hace una semana, donde compartió una receta.

Julio Herrera: ningún perfil parece pertenecer al pastor, y los primeros que aparecen hace mucho que no publica nada. En Intagram, no hay una cuenta a su nombre.

Rita María Ferreri: no hay perfiles que parezcan pertenecer a la docente jubilada, ni en FB ni en IG.

Raúl Almeida: En su perfil de FB, el “Conejo” mantiene al tanto a todo el mundo sobre las actividades de su espacio político, sin embargo, en IG la última publicación es del 17 de enero

Romina Sánchez: No hay perfiles que parezcan pertenecer a su persona, ni en FB ni en IG.

Miguel Ángel Zicarelli: la última publicación en FB es del 18 de abril de 2021, y en IG el único que aparece tiene la cuenta privada.

Libertarios - Andrés Romero / María del Rosario Vitasse

Marcelo Rodríguez: Aparece uno que vive en Gualeguaychú, pero no es “amigo” de Romero. Además, es un joven que sólo reclama los muchos sábados que no sale a bailar. En IG aparece un perfil, pero tiene una moto de foto de perfil, que es privado

Mirta Griselda Sulzyk: La última publicaicón en FB fue cuando cambió la foto de perfil el 13 de junio de 2021. En IG, la última es del 15 de junio y dice: “Proyecto terminado, Bartolito para mi querido Stefano”, para hablar sobre un muñeco hecho con lana

Silvio Galán: En FB es el prototipo de libertario nativo de las redes sociales. Fue uno de los que anunció la lista: “Tenemos el orgullo de presentar nuestro equipo oficial de Precandidatos. Un grupo de profesionales de diversos rubros dispuestos a darlo todo para conseguir una Gualeguaychú tal cuál la soñamos. Después de mucho tiempo, el poder va a volver a las manos de los vecinos”, escribió. En IG, en cambio, su perfil es cerrado.

María Andrea Sánchez: En FB, su última publicación es del 30 de mayo, y en IG no figura nadie de Gualeguaychú con este nombre.

Cesar Alejandro Schlotthauer: la última en FB es del 18 de septiembre de 2014, y en IG no hay nadie con su nombre.

Micaela Belén Corral: Hay dos cuentas con su nombre en FB, ambas “amigas” de Romero. En una, la última publicación fue 21 de mayo. La otra se dedica a desear “Feliz cumpleaños” a todos sus seguidores.

Juan Francisco Arbelo: Hay un perfil en FB que actualizó por última vez el 10 de abril, mientras que en IG no se ha encontrado un perfil que parezca suyo.

Unidad de Luchadores y la Izquierda – Facundo Silva

Raúl Lemes: En FB cambió su foto de perfil el 12 de mayo, y en IG la cuenta es privada.

El resto de los concejales de la izquierda no pudieron ser analizados en redes sociales porque desde el partido no se informó la lista completa cuando fue solicitada por Ahora ElDía.