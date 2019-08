Con la memoria de los pueblos originarios, quedó reinaugurado el Museo Almeida

En el acto inaugural se encontraban presentes autoridades provinciales, municipales, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de diferentes ámbitos académicos y científicos a nivel nacional. También el presidente de la Fundación Azara, Adrián Giacchino. Integrantes de la familia Almeyda, colaboradores del museo y vecinos de la ciudad.

“Quiero compartir este momento con mi familia, con mis hermanos, con Julia, con mis hijos, que siempre me acompañan y aguantan la locura, también a los amigos que nos acompañaron a todos lados encontrándose papá vivo. Quiero agradecer a las autoridades, a los integrantes de la comunidad científica, paleontólogos, arqueólogos, científicos, que siempre nos han acompañado a llevar adelante al museo", destacó Raúl Almeida, gran responsable de que Gualeguaychú cuente con un museo de primerísimo nivel. "Hoy siento el deber cumplido. Papá se fue sin poder ver un museo como el que hoy estamos reinaugurando y siento que me quedó el deber de haber cumplido ese deseo. Gracias a toda esta gente presente lo estamos logrando. Papá no quería un museo quieto, sino que quería uno museo que se llene de chicos, que descubrieran a sus abuelos los indios, como él decía, ese pueblo Chaná que vivió acá y que fue corrido para que hoy estemos ocupando este lugar. Pueblos que fueron ninguneados y olvidados por la historia, pueblos originarios que tenían una forma de vida, del cual tenemos que aprender mucho. Esa era la idea de papá y lo que personalmente intentaré hacer en el museo. También conocer nuestro patrimonio natural tan vapuleado últimamente. Y no se puede querer lo que no conocemos, y realmente no conocemos nuestras cosas, como nuestras raíces, nuestra naturaleza”.

Museo Almeida TAPA.jpg

Se mostró esperanzado en que este “museo sea un faro en los aspectos mencionados”. Raúl efectuó un agradecimiento especial a la fundación Azara en la persona de Adrián Giachino, y a todos quienes componen la fundación, gente que “con gran generosidad contribuye con nuestra cultura y la conservación, y es de esperar que en nuestro país se conformen más instituciones como esta”.

Finalizó diciendo que “este también es un museo de la memoria” y que se debe “continuar desenterrando a los pueblos que vivían en esta zona, pueblos que tienen mucha esencia y un amplio legado”.

Detalló que el museo tiene una sala dedicada a “mi viejo, paleontología, una de biodiversidad, dos salas de arqueología, un laboratorio, un auditorio, biblioteca y oficinas”.

“El sacrificio de una familia”

El presidente municipal, Martín Piaggio expresó que “para nosotros es una gran felicidad, compartir un momento tan especial, producto de un enorme sacrificio en torno a la figura que reconoce y lleva el nombre de Don Eduardo Almeida”. Y que con el paso del tiempo “el sacrificio de toda una familia encabezada por Raúl Almeida y un enorme equipo de trabajo, haya permitido el rescate de nuestra cultura, raíces en un museo que es motivo de orgullo para la ciudad”.

Remarcó el “compromiso de la Fundación Azara, también en diferentes instancias del gobierno nacional, provincial, universidades, de nuestro municipio y de un equipo que fue creyendo en que esto era posible. Llama poderosamente la atención contar con un lugar así en la ciudad con las puertas abiertas, pensando en nuestros gurises, en nuestros jóvenes, el poder mostrar nuestra historia en un lugar ineludible de visitar, palpar, dentro de nuestro esquema de museos con un desarrollo potencial hacia el futuro”.

El subsecretario de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Tomás Ameigeiras, dijo que “nos llena de orgullo poder estar en la reinauguración de un espacio que permite recuperar la identidad, la cultura y todo el capital que tenemos. Todo ese bagaje que hace a nuestra biodiversidad, recurso arqueológico y paleontológico”.

Museo Almeida 2.jpg

“Tenemos que saber que si entendemos de dónde venimos, recapacitamos y reconocemos nuestra historia vamos a poder determinar mejor hacia dónde vamos”. Dijo que las “políticas públicas solo se profundizan y llegan a nuestro pueblo cuando trabajan en forma articulada Nación, Provincia y Municipio que es un ejemplo de trabajo en donde se pondera la educación, cultura, ciencia y tecnología, único modo de mantener un desarrollo para combatir las asimetrías de nuestros pueblos”.

Señaló que desde el Consejo Federal ir al “interior del interior es un desafío constante”. Remarcó que la “divulgación y la propagación de las ciencias es poder acercar a nuestra gente, la capacidad con la que contamos en las universidades nacionales, autónomas y privadas como la Universidad Maimónides que hacen posible que esto se realiza. También actores comprometidos como la fundación Azara que trabaja con “nosotros en La Rioja, Catamarca, Misiones, Río Negro y Entre Ríos”.

Museo Almeida 3.jpg

Por su parte, la Licenciada Lucrecia Scandón, titular dela Secretaria de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología de la provincia, indicó que “el museo es importante para la ciudad y la provincia toda, también la decisión política del intendente, Martín Piaggio, de avanzar en un espacio tan importante. Invertir en ciencia y tecnología, es la única oportunidad de construir futuro, desarrollo humano, económico, productivo y social y apostar a espacios de divulgación científica que acercan la ciencia a la sociedad”, concluyó.