Unas 30 empresas cárnicas argentinas, de la mano del IPCVA, participarán de la SIAL Paris 2026. Además del reglamento antideforestación, también constituyen marcos importantes el acuerdo Mercosur-UE y las prohibiciones que pesan sobre Brasil.

A partir de la próxima semana, puntualmente del 17 al 21 de octubre, la carne argentina intentará consolidar un escenario exportador que transita niveles récord.

Lo hará a través de la participación en una nueva edición de la SIAL París, una de las ferias de alimentos más importantes a nivel global, donde unas 30 empresas buscarán fortalecer y ampliar sus negocios con clientes europeos, de la mano del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

No obstante, la exposición también se desarrollará en un contexto especialmente estratégico: la próxima aplicación del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, las nuevas oportunidades comerciales vinculadas al acuerdo Unión Europea-Mercosur y las restricciones que afectan el ingreso de carne brasileña al mercado comunitario.

En ese contexto, el IPCVA buscará consolidar el posicionamiento de la Carne Argentina en uno de sus mercados de mayor valor y mostrar a los importadores europeos los avances de la cadena nacional para responder a las nuevas exigencias comerciales y ambientales.

Para la participación en la feria, el Instituto desarrollará nuevamente el imponente Pabellón Argentine Beef de 1.000 metros cuadrados, con espacios individuales para las 30 empresas participantes y el tradicional restaurante, donde los exportadores recibirán a clientes y compradores internacionales para degustar bifes anchos y angostos de la mejor carne argentina.

“Va a ser una feria ligeramente distinta por la implementación de la normativa de deforestación y el tratado Unión Europea-Mercosur en un escenario en donde hoy Brasil tiene prohibido el ingreso de productos cárnicos”, sintetizó Georges Breitschmitt, presiente del IPCVA.

En este marco, el IPCVA realizará reuniones informativas con importadores y operadores europeos los días 17, 18, 19 y 20 de octubre, en las que presentará los avances de la cadena de ganados y carnes de Argentina para responder a las exigencias de la normativa y preservar el acceso a ese mercado estratégico.

Durante los encuentros se explicará el funcionamiento de la plataforma VISEC Carne y su interacción con importadores de distintos países europeos, con quienes ya se realizaron pruebas piloto.

El sistema articula información oficial del Senasa, geolocalización de establecimientos ganaderos y análisis satelital, con el objetivo de proporcionar información que permita respaldar el origen de la producción y facilitar los procesos de diligencia debida exigidos por la Unión Europea.

De esta manera, la Argentina buscará demostrar que cuenta con herramientas científicas, tecnológicas y de trazabilidad para responder a las nuevas demandas ambientales del comercio internacional.

Cabe recordar que cumplir estos requerimientos es clave, porque la Unión Europea continúa siendo uno de los destinos estratégicos para la carne vacuna argentina.

Como parámetro, durante 2025 concentró aproximadamente el 10% del volumen exportado, pero representó cerca del 20% del valor total de las ventas externas, reflejando la importancia de este mercado para los cortes de mayor precio.

A los negocios tradicionales, como los correspondientes a la Cuota Hilton, se suman las perspectivas comerciales abiertas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el nuevo escenario generado por las restricciones a las exportaciones brasileñas de carne hacia el bloque comunitario.

Estos factores estarán presentes en las conversaciones comerciales que se desarrollarán durante la SIAL París, un ámbito privilegiado para fortalecer relaciones con los importadores, analizar las condiciones de acceso y explorar nuevas oportunidades de negocios.

Cabe recordar que la SIAL París se realiza cada dos años y reúne a los principales protagonistas de la industria alimentaria mundial.

Para su edición 2026, la organización prevé la participación de unos 8.000 expositores de más de 130 países, lo que convierte a la feria en una plataforma estratégica para el comercio internacional de alimentos.

El Pabellón Argentine Beef volverá a ser uno de los principales espacios de promoción de la carne vacuna nacional, combinando reuniones comerciales, degustaciones y acciones institucionales destinadas a fortalecer el reconocimiento de la Carne Argentina en los mercados internacionales.

Fuente: Infocampo