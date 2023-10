La gira por todos los departamentos de la provincia que inició el candidato a la Gobernación de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, llegó a Gualeguaychú: varios vecinos y militantes se reunieron frente a la Plaza de los Niños, en la Costanera, para escuchar los discursos no sólo del principal candidato de la oposición en la provincia sino también del candidato a la intendencia, Mauricio Davico, quien esta semana el Tribunal Electoral lo convalidó para participar en las elecciones del próximo 22 de octubre.

Sin embargo, el orador invitado más importante fue el ex senador y ministro de Educación de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri Esteban Bullrich, quien poco más de dos años atrás contó que la enfermedad que alteraba su habla, entre otros aspectos de su vida, era la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma que había afectado al escritor Roberto Fontanarrosa y al baterista Martín Carrizo, entre otros.

Mostrando los estragos de la enfermedad en su cuerpo, el dirigente de Juntos por el Cambio llegó a la ciudad y no dudó en subirse al escenario para apoyar no sólo a Frigerio y a Davico sino también a la candidata a presidenta del partido Patricia Bullrich.

“Por todo esto necesito que todos puedan interpelar a la política, y se los digo de corazón, porque sé que los Bullrich no nos rendimos. Con el liderazgo de Patricia en Nación, Rogelio en Entre Ríos y Palito Davico en Gualeguaychú vamos a tener un futuro próspero”, sostuvo el referente de la oposición.

Durante un tramo de su discurso, Esteban Bullrich hizo una autocrítica sobre la gestión macrista, pero aun así pidió que no ir a las urnas con bronca, en clara referencia a los votos que se fueron a La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei: “Sé que los dirigentes de Juntos por el Cambio estamos en deuda y que no estuvimos a la altura de lo que nos pidieron los argentinos, y tampoco estuvimos a la altura de lo que nosotros dijimos que podíamos hacer. Por eso entiendo cada reclamo, cada enojo y cada voto que eligió otro destino”, afirmó, aunque enseguida aclaró que “entiendo la desesperación de cambiar, y eso nos hace exponernos a cualquier cambio, pero nada bueno viene del enojo y el odio. No importa cuál es la circunstancia que nos choca ni quien es el culpable. No importa la razón por la cual estamos enojados”.

Sentado en una silla de ruedas, comunicándose por un monitor que interpreta sus palabras escritas y paralizado de manera casi completa, Bullrich dejó un mensaje a la militancia amparado en la esperanza y que se tenga confianza en la fuerza política que integra: “sigo pensando lo mismo y creo en que hay que dar la batalla para hacer las cosas bien. Hay ejemplos en la política de personas enriquecidas mientras todos se mueren de hambre, Tenemos que recordar que los que viven con nosotros son nuestros hermanos, y que tenemos que vivir una vida rodeada de felicidad apuntando todos a una misma meta”.

“Lo que importa es que sepamos cuales son nuestros problemas y cómo los vamos a resolver. Si me permite, yo puedo decir algo de cosas injustas que te enfrenta la vida y sé cómo son las ganas de romper todo. Pero la vida no es así y el pueblo argentino es uno de trabajo y que quiere que lo dejen vivir en libertad” concluyó su discurso ante la mirada de Frigerio y Davico.

A continuación, fue el candidato a Gobernador por Juntos por Entre Ríos quien tomó la palabra para cerrar el acto. “Quiero agradecerles el recibimiento que hemos recibido en todos los rincones de la provincia que hemos estado recorriendo, y convocarlos a que sean protagonistas a esto que se viene inexorablemente, que es un cambio. Los protagonistas son los ciudadanos, que con su voto son los que van a elegir este cambio de una realidad que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo”, invitó Frigerio a su audiencia para que lo acompañen el 22 de octubre con sus propuestas.

“Es mentira que no se pueden hacer las cosas de otra manera, y que los problemas tienen solución. Uno por uno los vamos a solucionar. La educación, la salud, la inseguridad, la falta de trabajo, el acceso a la vivienda los vamos a ir solucionando con nuestro programa. Vamos a solucionar uno por uno los problemas que han ido pateando para adelante. Tenemos un equipo técnicos y profesionales que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en transformar la realidad y que puede mirar a los ojos a la gente y no agachar la mirada”, prometió.

Además, en declaraciones a Ahora ElDía, Frigerio se refirió también a las impugnaciones contra Davico, y sostuvo todo eso está motivado por el oficialismo, a quien describió como que está desesperado por mantenerse en el Poder.

“Tienen miedo de perder sus privilegios porque saben que en diciembre va a arrancar el gobierno más austero, transparente, abierto y moderno en la historia de la provincia. Se terminan los privilegios a partir de diciembre, y por eso son capaces de hacer cualquier cosa para poder conservarlos. Hay muchos que no quieren eso, y por eso inventan cualquier cosa con tal de aferrarse al Poder al cual se han aferrado durante más de 20 años”, acusó.

“Lamento mucho que haya pasado esto, pero lo lamento por la gente, que está harta de la pelea entre los políticos. No se bancan ni siquiera que la Justicia haya dicho con sentido común que el candidato más votado en las PASO, como lo fue Mauricio Davico, pueda participar de las Generales. La Justicia defendió la voluntad popular”, remarcó y enseguida deslizó la posibilidad que toda esta maniobra sea una acción conjunta entre el peronismo y los libertarios.

“Camuflados en otro partido, como es La Libertad Avanza, ahora quieren suspender las elecciones. Es una locura. ¿Por qué nos sentamos a debatir y a discutir los problemas de Gualeguaychú en vez de hacer todas estas chicanas?”, renegó.

Por su parte, Davico también se refirió a las impugnaciones en su contra: “Lo que más nos preocupó fue la incertidumbre que tuvo el votante todo este tiempo, esas personas que lo único que querían ir y ejercer su deber democrático de elegir con su voto al candidato que considera más apto. Lo cierto es que le tienen miedo al pueblo, le tiene miedo a que la gente elija democráticamente. Estábamos mal y preocupados por eso, pero ahora estamos listos para ofrecer la mejor propuesta”.

Finalmente, sobre el escenario, Davico aseguró que “el momento es ahora. Es ahora, a pesar de que el kirchnerismo disfrazado de liberales quiere suspender las elecciones. Nosotros vamos a defender la democracia de los que aprietan a la Justicia", cerró.