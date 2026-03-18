Con una importante convocatoria que supera los 190 estudiantes inscriptos, en marzo comenzó una nueva edición del programa UBA XXI en Gualeguaychú, lo que consolida una propuesta educativa que permite a jóvenes y adultos iniciar el Ciclo Básico Común (CBC) con acompañamiento académico local.

En este marco, esta semana comenzaron las tutorías correspondientes al primer cuatrimestre, un espacio clave de apoyo que se desarrolla de manera presencial una vez por semana en la Asociación de Magisterio de Gualeguaychú. Estos encuentros están orientados a acompañar a los estudiantes en sus primeras semanas de cursada, brindando orientación general, resolución de dudas y refuerzo de contenidos.

Las tutorías abarcan las materias Análisis Matemático, Introducción al Pensamiento Científico, Matemática, Química e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado.

El equipo docente está conformado por Sebastián Strasser, a cargo de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado; Sofía Espino, en Análisis Matemático; Maira Estrella, en Matemática; Jezabel Primost, en Química; y Manuela Maggi, en Introducción al Pensamiento Científico.

La implementación de estas tutorías en la ciudad representa una herramienta fundamental para fortalecer las trayectorias educativas y ampliar el acceso a la educación superior, acercando oportunidades de formación universitaria a la comunidad de Gualeguaychú. De esta manera, se promueve la permanencia y el acompañamiento de los estudiantes en el inicio de sus estudios universitarios.