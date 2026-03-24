La Dirección de Educación Municipal lanza una nueva edición del programa “Vamos a la Universidad”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de la ciudad que busca acompañar el ingreso a la educación superior.

La iniciativa comenzará el próximo 6 de abril y tiene como objetivo brindar herramientas clave para quienes transitan el tramo final de su formación, fortaleciendo conocimientos en áreas fundamentales como Matemática, Química y Biofísica, necesarias para el inicio de estudios universitarios.

Durante el año pasado, la propuesta contó con la participación de más de 260 estudiantes, quienes pudieron reforzar contenidos y mejorar su preparación para esta nueva etapa.

Las clases se dictarán de manera semanal en el Polo Educativo de la Facultad de Bromatología (UNER), ubicado en Gral. Perón 1154, en el horario de 18 a 20 horas. La cursada se organiza en tres espacios: Química, a cargo de Guillermo Vitale, los días lunes; Biofísica, dictada por Patricia Bustelo, los martes; y Matemática, coordinada por Fabián Pascal, los miércoles. Cada estudiante podrá optar por cursar una o más materias, de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Además de reforzar contenidos, el programa promueve la incorporación de hábitos de estudio, estrategias para la resolución de problemas y un acercamiento a las dinámicas propias del nivel universitario, facilitando la adaptación a esta nueva etapa educativa.

Quienes deseen inscribirse deberán completar el formulario disponible en el perfil oficial de la Dirección de Educación o a través del siguiente enlace: https://forms.gle/njmvY2awC4haYsHM8. Para más información, podrán comunicarse vía WhatsApp al 3446 320310 o acercarse a las oficinas ubicadas en 25 de Mayo 718.