El evento será un gran encuentro con los vecinos de la ciudad. Habrá mucha música, batucada de carnaval y algunas sorpresas. El pretexto del encuentro será para explicitar la forma en que los equipos técnicos de Juntos por el Cambio proyectan y planifican una ciudad íntegramente abierta y democrática.

“Nosotros no prometemos, solo hablamos de expectativas reales. Nuestro proyecto de gobierno está lejos de las trampas. Queremos gobernar con la verdad, la honestidad, el respeto y compromiso social. Desde hace 7 años estoy en el Concejo Deliberante investigando todas las problemáticas de la ciudad. He sido muy crítico e incluso he denunciado, muchas veces, acciones que van en contra de los intereses de los vecinos. Por ello, entre otras cuestiones es que, con nuestro equipo visitamos los barrios con la convicción de que el cambio sea para el beneficio de todos y juntos”, resaltó.

Respecto al mensaje que brindará en el lanzamiento nos adelanta que “los vecinos deberían saber en qué se gastan los recursos económicos que recibe el municipio, cómo se invierte y dónde. Este encuentro será para mirarnos a los ojos, escucharnos y fundamentalmente para que los vecinos conozcan una serie de propósitos que forman nuestro proyecto de gobierno”.

El PRO, espacio político que integramos junto a nuestro pre candidato a gobernador, Rogelio Frigerio nos induce a ser pro activos, pro responsables, pro éticos, pro eficientes. Estos son los cimientos, los valores que defendemos: el respeto institucional y compromiso humano.

Independientemente de los colores e ideologías políticas, “si la idea es buena y beneficia a Gualeguaychú poco debe importar desde qué sector viene”. Tenemos que despojar las especulaciones porque demasiado daño nos hace.

“Por ello, los invitamos a construir desde el corazón, pero también con la razón y la inteligencia con la posibilidad de soñar una ciudad que se destaque regionalmente. Aceptando el compromiso de aceptar los costos políticos necesarios para cambiar lo que sea necesario y sostener lo que consideramos que está bien. Abramos los brazos al cambio sin dejar de lado los valores. Es ahora, soñemos en grande”, resaltó el precandidato reforzó la invitación a que todos participen.