Desde el lunes 5 de enero, Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, un corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.

A partir del martes 6 de enero, los peajes comenzarán a funcionar exclusivamente mediante sistemas electrónicos, eliminando el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de las rutas concesionadas. Esta medida busca agilizar el tránsito, reducir las demoras y mejorar la seguridad en los puestos de cobro.

En la primera etapa, el sistema TelePASE será el único medio de pago electrónico disponible, ofreciendo un 50% de descuento respecto a otros sistemas electrónicos que se incorporarán más adelante. Esta promoción apunta a incentivar el uso de la plataforma y facilitar la transición al pago digital para todos los usuarios.

A partir de la segunda quincena de enero, se incorporarán nuevas formas de pago electrónico, incluyendo tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto mediante tecnología NFC desde teléfonos inteligentes. Estos métodos estarán disponibles en los tótems de cobro de cada estación, señalizados claramente como “Pago Electrónico”.

Los usuarios deberán estar atentos a la señalización y la instalación de los tótems para utilizar correctamente los nuevos medios de pago. La integración progresiva de estos sistemas busca simplificar la experiencia y ofrecer alternativas modernas para quienes circulan por las rutas concesionadas.

El valor del peaje será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, ajustado por la evolución del índice de inflación. Esto garantiza que los usuarios mantengan un costo consistente mientras la concesionaria implementa mejoras y moderniza la infraestructura de cobro.

Obras y mantenimiento vial

Junto con el inicio del cobro electrónico, el 6 de enero comenzarán las obras y el mantenimiento del corredor. El plan inicial incluye bacheo intensivo de calzada, recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza.

Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio. Los trabajos priorizarán las zonas más deterioradas y garantizarán un tránsito más seguro para todos los usuarios, tanto locales como de tránsito internacional.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. enfatizó que la combinación de cobro electrónico y obras de mantenimiento permitirá modernizar la gestión de las rutas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de viaje para los conductores. Con estas medidas, la Autovía del Mercosur se consolida como un eje estratégico de conectividad para la región.