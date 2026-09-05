El acto de cierre tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Allí, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, indicó: "Celebramos que los expertos de la FIDA hayan podido recorrer gran parte de la provincia, conociendo de cerca nuestra realidad productiva; y valoramos que nos hayan aportado su tiempo y esfuerzo".

"Quedamos expectantes ante la evaluación de los técnicos que componen la misión, ya que tanto ellos como el personal del Ministerio de Desarrollo Económico llevaron adelante un importante movimiento logístico durante las últimas dos semanas", agregó.

Por su parte, la directora país para Argentina, Paraguay y Perú del FIDA, Laura Mattioli, afirmó: "Queremos agradecer todo el trabajo que venimos llevando con una visión común desde abril, el cual nos brinda la oportunidad de tener un producto muy fuerte técnicamente. Asimismo, el entusiasmo y la sostenibilidad que nos han demostrado los pequeños productores, garantizan que este proyecto va a triunfar".

"Más allá de todos los desafíos, vemos que hay en Entre Ríos un potencial latente: tienen todos los ingredientes para tener productos excepcionales, como quesos, lechería y ganadería; entre otros. Sería un sueño en 10 o 15 años, ver productos con el nombre Entre Ríos en las góndolas de los supermercados de Europa, por ejemplo; realmente sería un orgullo", sumó la directora.

A su vez, el Líder Técnico del proyecto, Luiz Marques Campos; sostuvo: "Tuvimos dos semanas preparatorias de reuniones virtuales con distintos actores de la cadena de lácteos, cooperativas, frigoríficos, organizaciones campesinas; como también organizaciones que tienen una base nacional involucradas en la discusión de políticas públicas para la agricultura familiar".

"Eso nos dio una base muy buena para llegar a hacer este recorrido, sabiendo exactamente qué información buscar, trabajando junto a los técnicos de la Provincia para validar algunas hipótesis; o para añadir otras", añadió Marques Campos.

Participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Raúl Boc-Ho; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; la directora de Administración y Despacho, Pamela Ochoa; y el coordinador de Lechería; Horacio Jaureguiberry. Por la FIDA, Kenyi Cansino, Emilio Valiente, Guadalupe Meroño, Margarita Borzelli, Gonzalo de Villalobos, Rosa Zamora y Luisina Solari.

También estuvieron presentes el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato; el Director de Industria del Servicio Penitenciario, José Osuna; y su par de Producción, Gabriel Villanueva; la directora de Industrias Culturales y Creativas; Rocío Rezett. Por el Ministerio de Economía de Nación, la directora de Priorización Estratégica del Financiamiento Internacional; Macarena Acuña.